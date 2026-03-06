聽新聞
0:00 / 0:00

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

聯合報／ 特派記者黃雅慧廖士鋒／北京報導
大陸國務院總理李強（中）昨天上午在十四屆全國人大四次會議上做政府工作報告。特派記者廖士鋒／攝影
大陸國務院總理李強（中）昨天上午在十四屆全國人大四次會議上做政府工作報告。特派記者廖士鋒／攝影

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

打牢基礎面對外部衝擊

對於經濟目標訂定，李強表示，主要考慮十五五（二○二六至二○三○年）開局之年，為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。他說，大陸當前面臨外部環境衝擊，同時仍有內需不振的問題。

政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，今年把保障與改善民生列為突出的位置，經濟增長目標實際上是兩句話，即「經濟增長百分之四點五至百分之五、在實際工作中努力爭取更好結果」。

其他經濟目標還包含：赤字率擬按百分之四安排；居民消費價格（ＣＰＩ）漲幅百分之二左右；城鎮新增就業一千兩百萬人以上；城鎮調查失業率百分之五點五左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量一點四兆斤以上；單位國內生產總值能耗降低百分之三點八左右。

全國人大代表，北京大學博雅特聘教授田軒昨受訪指出，今年定百分之四點五至百分之五區間，符合市場預期，因為經濟發展進入到十五五開局之年，要給未來發展留下一個餘地，實際上非常實事求是。至於用區間表述，田軒認為，是中央希望各級地方政府，把精力真正放到高質量發展，而不是糾結增長數字。

習近平：底線思維防風險

此外，中共總書記習近平昨天下午前往江蘇省代表團審議政府工作報告時指出，完成十五五經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜環境，解決更多深層次矛盾。他要求，要在搶占科技制高點上實現新突破，他並指出，「經濟大省發展底盤穩，抵禦外部衝擊能力強，才能支撐全國經濟大盤穩定」。江蘇要在增強經濟韌性上持續用力，廣泛開拓全球市場，「要以底線思維防範各種風險」。

李強則在雲南省代表團審議時指出，過去一年和整個「十四五」時期，大陸發展歷程「很不平凡」。今年是「十五五」開局之年，「外部環境不確定性增多，國內改革發展任務艱巨繁重，必須以更加積極的作為，更加務實的行動，有力應對各種風險挑戰」。

李強：堅決打擊台獨勢力

李強在政府工作報告的涉台表述則指出，要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決「打擊」台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

李強 經濟發展 習近平 兩會

延伸閱讀

李強政府工作報告提「打擊台獨」 陸委會：延續舊調

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

大陸政府報告揭露 今年培育發展「這5樣」未來產業

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

相關新聞

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

化工產品行情漲不停

隨著美國、以色列與伊朗衝突升級，荷莫茲海峽航運受阻，帶動大陸化工品行情，甲醇、塑膠、聚丙烯、乙二醇等期貨近期紛紛大漲。分析人士指出，中東為全球重要甲醇供應地，航運受阻推升成本與供給不確定性，帶動市場短期價格上行。

政策送暖…京滬樓市 小陽春行情可期

在政策暖風吹拂下，大陸最有風向標意義的兩個超大城市房地產市場—北京和上海樓市近期均出現積極信號。業內認為，京滬樓市「小陽春」可期。

東南亞採購商大增 華交會訂單逾20億美元

為期四天的第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）四日在上海閉幕，共實現意向訂單金額二十一點九五億美元，同比增長百分之五點○五。與上一屆相比，本屆華交會境內外採購商明顯增長，東南亞地區採購商增幅尤其明顯。 　中新社報導，由上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、南京市、寧波市九省市商務部門聯合主辦的華交會，是中國紡織服裝及輕工產品領域區域性的進出口貿易盛會，有中國外貿「新春第一展」之稱。

粵港澳大灣區 銀髮經濟藍海

大陸人口老齡化催生出潛力巨大的銀髮經濟。全國兩會期間，代表委員熱議，銀髮經濟正從國家戰略層面加速落地，成為擴內需、穩增長、惠民生的重要增長點，粵港澳大灣區憑藉互聯互通優勢，有望在跨境養老、銀髮產業等方面先行先試，開闢經濟新藍海。

長三角鐵路 中歐班列增逾2成

中國鐵路上海局集團有限公司五日發布消息，今年前兩個月，長三角鐵路中歐（中亞）班列開行數量強勁增長，累計發運五二五列、五點五萬標箱，同比增長均超百分之二十。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。