35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

打牢基礎面對外部衝擊

對於經濟目標訂定，李強表示，主要考慮十五五（二○二六至二○三○年）開局之年，為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。他說，大陸當前面臨外部環境衝擊，同時仍有內需不振的問題。

政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，今年把保障與改善民生列為突出的位置，經濟增長目標實際上是兩句話，即「經濟增長百分之四點五至百分之五、在實際工作中努力爭取更好結果」。

其他經濟目標還包含：赤字率擬按百分之四安排；居民消費價格（ＣＰＩ）漲幅百分之二左右；城鎮新增就業一千兩百萬人以上；城鎮調查失業率百分之五點五左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量一點四兆斤以上；單位國內生產總值能耗降低百分之三點八左右。

全國人大代表，北京大學博雅特聘教授田軒昨受訪指出，今年定百分之四點五至百分之五區間，符合市場預期，因為經濟發展進入到十五五開局之年，要給未來發展留下一個餘地，實際上非常實事求是。至於用區間表述，田軒認為，是中央希望各級地方政府，把精力真正放到高質量發展，而不是糾結增長數字。

此外，中共總書記習近平昨天下午前往江蘇省代表團審議政府工作報告時指出，完成十五五經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜環境，解決更多深層次矛盾。他要求，要在搶占科技制高點上實現新突破，他並指出，「經濟大省發展底盤穩，抵禦外部衝擊能力強，才能支撐全國經濟大盤穩定」。江蘇要在增強經濟韌性上持續用力，廣泛開拓全球市場，「要以底線思維防範各種風險」。

李強則在雲南省代表團審議時指出，過去一年和整個「十四五」時期，大陸發展歷程「很不平凡」。今年是「十五五」開局之年，「外部環境不確定性增多，國內改革發展任務艱巨繁重，必須以更加積極的作為，更加務實的行動，有力應對各種風險挑戰」。

李強：堅決打擊台獨勢力

李強在政府工作報告的涉台表述則指出，要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決「打擊」台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。