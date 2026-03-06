聽新聞
就業問題放「四穩」首位 陸官員：存在技能、意願不匹配問題

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
求職者與參會企業招聘代表在杭州市春季人才招聘會上洽談。新華社
大陸國務院總理李強昨天在政府工作報告裡多次提到就業。政府工作報告起草官員解讀稱，大陸今年需要新增就業一千二百萬人，現在就業的結構性問題主要是技能不匹配與就業意願不匹配。

澎湃新聞報導，李強在介紹二○二六年經濟社會發展總體要求和政策取向時表示，今年發展主要預期目標是城鎮調查失業率百分之五點五左右，城鎮新增就業一千二百萬人以上。二○二六年政府工作任務也提到，要促進高品質充分就業。

大陸政府工作報告起草組成員陳昌盛解讀表示，今年的政府工作報告把穩就業放在「四穩」首位，提出了一系列的政策措施。

他說，今年加入新的就業崗位的群體約有二千萬規模，如果扣除退休等原因騰出的崗位，新增崗位仍然需要一千二百萬左右。根據中國這些年尤其是近兩年經濟增長與就業之間的帶動關係來看，要實現這樣一個規模的就業，需要百分之四點五至百分之五的增速，這也是今年經濟增長目標設定的考量。

陳昌盛說，促就業結構上重點是「促匹配」。現在的就業形勢，結構性的問題更突出，歸納起來主要有兩類不匹配。一類是技能的不匹配。現在有很多行業在快速發展，但是很多勞動者的技能與行業發展不匹配。

他提到，人工智慧技術方面的招聘崗位很多，但人才供給很少，需供比是三點五比一；像新能源技術工程師的需供比是五點一比一，機器人行業技術人才需供比是五點二比一，有大量的缺口。要解決技能不匹配的問題，很關鍵的是加強教育培訓。短期內，主要是加強行業企業合作，展開針對性的技能培訓，建設一批公共實訓基地。今年政府補貼的技能培訓規模力爭超過一千萬人次。

人工智慧 失業率 失業

相關新聞

中東局勢緊張 川習會恐生變？大陸駐美大使這樣說

大陸政協會議5日下午於北京舉行小組會議，不同界別政協委員分別在駐地審議大陸政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，而雲集多位大陸駐外大使的「對外友好界」小組會上，聚集多位境外記者。對於美國總統川普月底即將到大陸訪問傳出因為中東局勢生變，大陸駐美大使表示，會繼續堅定不移地捍衛主權，同時也希望美方和大陸相向而行，推動中美關係穩定健康、可持續發展。

提醒陸配「二代」可能有雙重身分 陸委會舉出3狀況：務必向父母確認

民眾黨不分區立委李貞秀的戶籍爭議未解，陸委會副主委梁文傑5日表示，這次事件引發部分國人對於自己是否曾經在大陸設籍有產生疑慮。他特別舉出若符合3種情況之一的陸配「二代」，務必向父母確認是否曾經在大陸設籍，引免未來遭到檢舉，或者要擔任公職時，台灣身分會出問題。

陸委會：大陸軍費增至1.6兆人民幣 對台安全構成壓力

陸委會於今（5）日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，針對中國大陸宣布2026年國防支出將增加7.2%，有媒體詢問，中國在安全與軍事領域公布數字的透明度與可信度如何看待。

陸駐俄大使：美襲擊伊朗是侵略 影響世界能源安全

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

新聞眼／北京下調經濟增長 凸顯痛定思痛

中國大陸全國人大會議開幕，第一議程是總理李強代表國務院提交政府工作報告。近兩萬字的報告中，最受外界關注的是ＧＤＰ指標首度下調，由過去三年沿用的「百分之五左右」，下調為預測增長「百分之四點五至百分之五」。看上去這只是經濟增長下限的輕微下調，卻凸顯了中共決策層戰略思維的轉折，這轉折可用四個字表現，「痛定思痛」。

