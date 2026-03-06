就業問題放「四穩」首位 陸官員：存在技能、意願不匹配問題

大陸國務院總理李強昨天在政府工作報告裡多次提到就業。政府工作報告起草官員解讀稱，大陸今年需要新增就業一千二百萬人，現在就業的結構性問題主要是技能不匹配與就業意願不匹配。

澎湃新聞報導，李強在介紹二○二六年經濟社會發展總體要求和政策取向時表示，今年發展主要預期目標是城鎮調查失業率百分之五點五左右，城鎮新增就業一千二百萬人以上。二○二六年政府工作任務也提到，要促進高品質充分就業。

大陸政府工作報告起草組成員陳昌盛解讀表示，今年的政府工作報告把穩就業放在「四穩」首位，提出了一系列的政策措施。

他說，今年加入新的就業崗位的群體約有二千萬規模，如果扣除退休等原因騰出的崗位，新增崗位仍然需要一千二百萬左右。根據中國這些年尤其是近兩年經濟增長與就業之間的帶動關係來看，要實現這樣一個規模的就業，需要百分之四點五至百分之五的增速，這也是今年經濟增長目標設定的考量。

陳昌盛說，促就業結構上重點是「促匹配」。現在的就業形勢，結構性的問題更突出，歸納起來主要有兩類不匹配。一類是技能的不匹配。現在有很多行業在快速發展，但是很多勞動者的技能與行業發展不匹配。

他提到，人工智慧技術方面的招聘崗位很多，但人才供給很少，需供比是三點五比一；像新能源技術工程師的需供比是五點一比一，機器人行業技術人才需供比是五點二比一，有大量的缺口。要解決技能不匹配的問題，很關鍵的是加強教育培訓。短期內，主要是加強行業企業合作，展開針對性的技能培訓，建設一批公共實訓基地。今年政府補貼的技能培訓規模力爭超過一千萬人次。