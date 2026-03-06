陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

大陸政協會議5日下午於北京舉行小組會議，不同界別政協委員分別在駐地審議大陸政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，而雲集多位大陸駐外大使的「對外友好界」小組會上，聚集多位境外記者。對於美國總統川普月底即將到大陸訪問傳出因為中東局勢生變，大陸駐美大使表示，會繼續堅定不移地捍衛主權，同時也希望美方和大陸相向而行，推動中美關係穩定健康、可持續發展。

2026-03-05 19:13