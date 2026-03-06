聽新聞
陸2026政府工作報告 李強：聚焦5大產業 科技領域拚國產替代

聯合報／ 特派記者黃雅慧廖士鋒／北京報導
大陸十四屆全國人大四次會議5日上午在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。中新社
大陸十四屆全國人大四次會議5日上午在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。中新社

大陸國務院總理李強昨天政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、六Ｇ等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜，該領域在新的一年裡料有顯著發展。

在二○二六年政府工作報告中，加緊培育壯大新動能位列報告第二要務，其中提及要鼓勵央企、國企帶頭開放應用場景，打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、六Ｇ等未來產業。

路透統計，今年政府工作報告共三十三次提及「科技」、三十六次提及「創新」、七次提及「人工智慧」，報告亦提出腦機介面、智能體（AI Agent；ＡＩ代理）等更多具體的未來產業方向。

報告裡也要求「加速高水準科技自立自強」，其中有建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地等，以及「持續深化重點領域改革」，縱深推動全國統一大市場建設。制定全國統一大市場建設條例等內容。

香港經濟日報梳理二○二六年政府工作報告對於「新興產業」的表述為集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟（二○二五年為商業航天、低空經濟、深海科技），至於「未來產業」則提及未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、六Ｇ（二○二五年為生物製造、量子科技、具身智能、六Ｇ）顯示相關產業的內涵持續變化。

大陸工信部部長李樂成昨表示，要努力推動ＡＩ電腦、ＡＩ手機、智能家居；要全力推進新一代ＡＩ產品的攻關和迭代更新，包括腦機介面、自動駕駛汽車、機器人，推動科技攻關、技術迭代；大力支持發展智能農業機械、智能醫療器械。

大陸科技部部長陰和俊也指，大陸晶片攻關取得新突破。大陸科技創新指數排名上升至全球第十。二○二五年全社會研發投入超過人民幣三點九二兆元，強度達到百分之二點八。基礎研究投入接近人民幣二千八百億元，占比百分之七點○八，首次突破七，創歷史新高。

