陸軍費突破8.8兆 梁文傑：當然是威脅 台灣應加緊趕上

大陸昨天提出今年國防預算增長百分之七，突破人民幣一點九兆，約新台幣八點八兆元。陸委會副主委梁文傑說，這數字是台灣的十一倍。他強調，台灣就算不能齊頭並進，也必須要加緊趕上。

梁文傑昨天在陸委會例行記者會上表示，大陸新增軍費，光是增加百分之七的部分就等於增加了六千億台幣，相較之下，「我們最近在吵的國防特別預算是八年一點二兆，也就是一年增加一五○○億，規模比我們多太多」。他強調，台灣就算不能齊頭並進，也要加緊趕上。

梁文傑說，中國大陸官方公布的軍費數字可信度，國際上長期存在不同看法，許多學者也持續討論，並沒有一致結論。不過，他指出，若以「購買力平價」（ＰＰＰ）計算，中國若支出一兆美元，實際能購買到的軍備與可招募的軍隊人數，將高於美國以相同金額所能達到的規模，原因在於雙方物價水準不同。

梁文傑指出，中共軍費增加也顯示，即使在經濟狀況不穩、民間消費低落的狀況下，中共還是願意將很大一筆預算放在軍事支出，「當然對台灣有威脅」。