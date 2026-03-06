聽新聞
陸軍費突破8.8兆 梁文傑：當然是威脅 台灣應加緊趕上

聯合報／ 記者陳宥菘張鈺琪／台北報導
陸委會副主委梁文傑。記者許正宏／攝影
大陸昨天提出今年國防預算增長百分之七，突破人民幣一點九兆，約新台幣八點八兆元。陸委會副主委梁文傑說，這數字是台灣的十一倍。他強調，台灣就算不能齊頭並進，也必須要加緊趕上。

梁文傑昨天在陸委會例行記者會上表示，大陸新增軍費，光是增加百分之七的部分就等於增加了六千億台幣，相較之下，「我們最近在吵的國防特別預算是八年一點二兆，也就是一年增加一五○○億，規模比我們多太多」。他強調，台灣就算不能齊頭並進，也要加緊趕上。

梁文傑說，中國大陸官方公布的軍費數字可信度，國際上長期存在不同看法，許多學者也持續討論，並沒有一致結論。不過，他指出，若以「購買力平價」（ＰＰＰ）計算，中國若支出一兆美元，實際能購買到的軍備與可招募的軍隊人數，將高於美國以相同金額所能達到的規模，原因在於雙方物價水準不同。

梁文傑指出，中共軍費增加也顯示，即使在經濟狀況不穩、民間消費低落的狀況下，中共還是願意將很大一筆預算放在軍事支出，「當然對台灣有威脅」。

軍費 國防預算 中共 梁文傑 陸委會 台灣

相關新聞

中東局勢緊張 川習會恐生變？大陸駐美大使這樣說

大陸政協會議5日下午於北京舉行小組會議，不同界別政協委員分別在駐地審議大陸政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，而雲集多位大陸駐外大使的「對外友好界」小組會上，聚集多位境外記者。對於美國總統川普月底即將到大陸訪問傳出因為中東局勢生變，大陸駐美大使表示，會繼續堅定不移地捍衛主權，同時也希望美方和大陸相向而行，推動中美關係穩定健康、可持續發展。

提醒陸配「二代」可能有雙重身分 陸委會舉出3狀況：務必向父母確認

民眾黨不分區立委李貞秀的戶籍爭議未解，陸委會副主委梁文傑5日表示，這次事件引發部分國人對於自己是否曾經在大陸設籍有產生疑慮。他特別舉出若符合3種情況之一的陸配「二代」，務必向父母確認是否曾經在大陸設籍，引免未來遭到檢舉，或者要擔任公職時，台灣身分會出問題。

陸委會：大陸軍費增至1.6兆人民幣 對台安全構成壓力

陸委會於今（5）日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，針對中國大陸宣布2026年國防支出將增加7.2%，有媒體詢問，中國在安全與軍事領域公布數字的透明度與可信度如何看待。

陸駐俄大使：美襲擊伊朗是侵略 影響世界能源安全

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

新聞眼／北京下調經濟增長 凸顯痛定思痛

中國大陸全國人大會議開幕，第一議程是總理李強代表國務院提交政府工作報告。近兩萬字的報告中，最受外界關注的是ＧＤＰ指標首度下調，由過去三年沿用的「百分之五左右」，下調為預測增長「百分之四點五至百分之五」。看上去這只是經濟增長下限的輕微下調，卻凸顯了中共決策層戰略思維的轉折，這轉折可用四個字表現，「痛定思痛」。

