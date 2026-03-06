聽新聞
陸軍費漲7%！較前3年增速放緩 占GDP比重「比歐美低」

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
大陸今年軍費增速百分之七。圖為十四屆全國人大四次會議昨在北京開幕。解放軍和武警部隊代表團步入人民大會堂會場。中新社
大陸今年軍費增速百分之七。圖為十四屆全國人大四次會議昨在北京開幕。解放軍和武警部隊代表團步入人民大會堂會場。中新社

大陸財政部昨天上午在提交給大陸全國人大會議審議的今年中央和地方預算草案報告，軍費編列人民幣一兆九○九五點六一億元（約合二千七百五十億美元），同比增長百分之七，增速較前三年略為放緩。

二○一六年至二○二五年，大陸國防預算增幅分別為百分之七點六、百分之七點○、百分之八點一、百分之七點五、百分之六點六、百分之六點八、百分之七點一、百分之七點二、百分之七點二和百分之七點二。若以大陸地區去年ＧＤＰ為一四○兆一八七九億元人民幣來對照，今年中共軍費約占大陸ＧＤＰ總值的百分之一點三六。而若對比二○一六年，十年來軍費支出幾乎剛好是倍增。

此外，以往多被外界認為是維穩經費指標的公共安全支出，則為二五八二點六九億元人民幣，增長百分之五點九，增幅也較去年減緩。

大陸的軍費增長一直備受各方關注，但大陸官媒引用外媒數據指增速不如歐洲多，軍費數額更僅為美國的三分之一至四分之一間。根據大陸「參考消息」引述今年二月廿四日英國智庫國際戰略研究所發布二○二六年版「軍事力量對比」報告，美國川普政府二○二六年的國防開支預計將首次超過一兆美元。

歐洲部分，去年六月多國承諾，到二○三五年將ＧＤＰ的百分之五用於國防和安全支出，但其國防投入甚至在做出此承諾之前就已經達到「創紀錄水平」。

環球時報昨天引述軍事問題專家宋忠平表示，大陸國防費用的增速一貫強調適度。大陸追求的是經濟建設和國防建設發展均衡，而非「窮兵黷武」。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華受訪表示，面對中國周邊安全環境和世界安全形勢的新變化，中國防禦能力面臨新考驗，軍費增長動力正從過去的補償性增長向被動性增長轉變。

環時稱，歐洲國家和日本都在加快重整軍備，歐盟推出了龐大的「歐洲再武裝計畫」，英、法、德等主要北約國家軍費占ＧＤＰ比重已超過百分之二，並紛紛將美國要求的百分之五作為新目標。而日本二○二六財年防衛預算也超過九兆日元（約合五百七十億美元），再創歷史新高。

一名軍事觀察員分析表示，大陸國防支出占ＧＤＰ比重長期保持在約百分之一點五以下，連續多年個位數增長，既低於世界平均水平（約百分之二點五），也遠低於美國（約百分之三點五至百分之四）等主要國家。

