陸「兩會」熱議AI會否取代人類 委員：未來大學教育方式要這樣改

大陸全國兩會（政協、人大）開幕，今年AI是熱門詞，相較於往年因為DeepSeek橫空出世，許多委員、代表多思考AI落地應用，今年部分委員更多談及衝擊，並表示AI的運用已經成為必備工具，甚至教育現場也要因為AI而改變教育架構。

被問及AI，有委員認為AI是助手。大陸全國政協委員、中國科學院院士陸建華受訪表示，原本要做設計要找助手，現在AI等於是很好的助手，相當於好幾個助手，且材料非常快，最主要設計還是要靠人，不能依賴，但可以當助手，國家也非常重視。

政協委員、奇安信集團董事長齊向東稱，如果企業結構不能夠跟AI發展要求快速調整，一定會被社會淘汰。現在機器人發展還在初期階段，人形機器人的體量還需要向人一樣，相反AI改造社會與身活，不是從人形機器人開始，而是從具身智能開始，而後者是讓很多物體能有人的智能，比如掃地機器人、鏟雪機器人，這給社會帶來的變化是巨大的；另外，軟體智能體幫人類幹活，給社會帶來變化更大，現在很多人擔心自己失業，更多是受智能體的衝擊，「所以對社會衝擊最大的是裝在手機的智能體，會對萬事萬物改造。」

陸全國人大代表、成都理工大學校長許強說，AI可以解決一般我們平時很多很繁雜的問題，但是AI也有很多解決不了的問題，所以下一步便是要跟AI區分開，「我們不能被AI取代了」。我們的時代要做一些AI不能做的事情。他認為關鍵是要適應AI的發展，適應現在AI時代的到來，「我們不能跟他對抗，當然同時也不要被他嚇倒。」比如有些批判性思維方面的創新性方面的內容，AI還無法超出人類。

許強認為學生首先要學習AI，第二應該是主張學生要會使用AI來解決相關的問題；第三個也要被不要被AI來奴役，不要被AI所取代。

而AI也給教育帶來顛覆的變化，許強回應本報表示，原來教育主要是知識傳授型，但AI到來，比如DeepSeek知識比人還厲害，所以下一步人才培養模式、培養方式及培養的導向問題應該完全的改變，要從原來知識傳授形象，轉變為做知識架構，重點要培養他的「創新性思維、批判性思維以及解決實際問題的能力、學會這些現代使用現代工具的能力」

許強說，學生的學習今後應該主要是從「向人學習，向機器學習、轉化」今後可能是「規模化的因材施教」或「規模化的個性人才培養」，從大學教育一定要這樣。

