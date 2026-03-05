中東局勢緊張 川習會恐生變？大陸駐美大使這樣說

大陸政協會議5日下午於北京舉行小組會議，不同界別政協委員分別在駐地審議大陸政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，而雲集多位大陸駐外大使的「對外友好界」小組會上，聚集多位境外記者。對於美國總統川普月底即將到大陸訪問傳出因為中東局勢生變，大陸駐美大使表示，會繼續堅定不移地捍衛主權，同時也希望美方和大陸相向而行，推動中美關係穩定健康、可持續發展。

此次會議由前大陸國台辦主任劉結一主持，出席的政協委員有40位，其中多位是副部長級外交官，包含駐美大使謝鋒、駐日大使吳江浩、駐英大使鄭澤光、駐俄羅斯大使張漢暉、駐印度大使徐飛洪、前駐印度大使羅照輝、前駐法大使盧沙野、前駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭、前駐德大使吳墾等人。其中多位委員的發言，都略有提及現在國際形勢，形容「挑戰增多」、「變亂交織」、「特別困難」等，但都沒有進一步做出評論，特別是對當前時事。

會後受訪時，對於當前中東衝突，謝鋒表示，和平從來不是從天而降的，「背後是強大的祖國有力的支撐和托底」，他祝願現在仍然在危險的地方的大陸的同胞能夠早日回家，也祝願和平最終戰勝炮火。

至於有外媒報導稱中東的局勢影響中美高層的互動，這方面可否予以證實？謝鋒則回應，中美關係歷史已經反覆證明了「合則兩利，鬥則俱傷」，他重申大陸「有我們自己必須堅持的原則和底線，我們會繼續堅定不移地捍衛主權安全和發展利益，同時也希望美方和中方相向而行，以實際行動來落實兩國元首達成的重要共識，在習主席（大陸國家主席習近平）宣導的相互尊重，和平共處，合作共贏這個三個原則的基礎上，推動中美關係穩定健康、可持續發展」。

他說，這不僅是造福兩國人民，而且也會極大地促進世界的和平穩定和發展，「總的來說道路是曲折的，但是前途是光明的」。

張漢暉則在受訪時針對中俄合作有諸多介紹，在能源上，他說，能源合作是中俄合作的壓艙石，「要確保中俄能源合作長期、健康、穩定」。這不僅對俄羅斯有利，也涉及到大陸國家的能源安全和經濟的可持續發展。至於國際局勢下的協調配合，他則表示，顯而易見，就是中俄兩國是大國，也是安理會常任理事國，兩國對維護世界和平穩定，維護聯合國的地位和作用有不可推卸的義務。雙方在國際和地區問題上有著廣泛的共同利益，開展了密切的合作。雙方合作「不是為了雙方聯合起來刻意的反對誰，我們維護的是國際公平正義」。

現在中東的亂局會不會影響到中俄兩國在中東的戰略布局，特別是石油問題？張漢暉說，戰亂對誰都沒有好處，「你不能說是光對中俄沒有好處，沒有這樣的事情，對誰都沒有好處，因為中東是重要的能源供應基地，所以對全球都沒有好處，這對全球都是負面影響」。而對於有傳俄國總統普丁下個月訪問大陸，張漢暉說「作為中國駐俄大使，我都沒聽說」。