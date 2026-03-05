聽新聞
陸委會：大陸軍費增至1.6兆人民幣 對台安全構成壓力
陸委會於今（5）日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，針對中國大陸宣布2026年國防支出將增加7.2%，有媒體詢問，中國在安全與軍事領域公布數字的透明度與可信度如何看待。
梁文傑表示，中國官方公布的軍費數字可信度，國際上長期存在不同看法，許多學者也持續討論，並沒有一致結論。不過，他指出，若以「購買力平價」（PPP）計算，中國若支出1兆美元，實際能購買到的軍備與可招募的軍隊人數，將高於美國以相同金額所能達到的規模，原因在於雙方物價水準不同。
梁文傑指出，中國今日公布的國防預算約為1.6兆人民幣，折合約8.8兆新台幣，約為台灣的11倍；而此次7.2%的增幅，相當於一年增加約6000億新台幣。
他進一步表示，相較之下，台灣近期討論的國防特別預算為8年1.2兆新台幣，平均每年增加約1500億新台幣，中國一年增加的軍費就達6000億新台幣，規模差距相當明顯。
梁文傑還表示，在中國經濟狀況不穩、民間消費低迷的情況下，仍持續投入大筆預算於軍事支出，對台灣而言確實形成安全壓力，因此台灣必須加緊提升自身防衛能力。
