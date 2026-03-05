快訊

陸委會：大陸軍費增至1.6兆人民幣 對台安全構成壓力

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
大陸宣布2026年國防支出將增加7.2%。梁文傑表示，對台灣形成安全壓力。圖為陸委會今日舉行的例行記者會。記者張鈺琪／攝影
大陸宣布2026年國防支出將增加7.2%。梁文傑表示，對台灣形成安全壓力。圖為陸委會今日舉行的例行記者會。記者張鈺琪／攝影

陸委會於今（5）日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，針對中國大陸宣布2026年國防支出將增加7.2%，有媒體詢問，中國在安全與軍事領域公布數字的透明度與可信度如何看待。

梁文傑表示，中國官方公布的軍費數字可信度，國際上長期存在不同看法，許多學者也持續討論，並沒有一致結論。不過，他指出，若以「購買力平價」（PPP）計算，中國若支出1兆美元，實際能購買到的軍備與可招募的軍隊人數，將高於美國以相同金額所能達到的規模，原因在於雙方物價水準不同。

梁文傑指出，中國今日公布的國防預算約為1.6兆人民幣，折合約8.8兆新台幣，約為台灣的11倍；而此次7.2%的增幅，相當於一年增加約6000億新台幣。

他進一步表示，相較之下，台灣近期討論的國防特別預算為8年1.2兆新台幣，平均每年增加約1500億新台幣，中國一年增加的軍費就達6000億新台幣，規模差距相當明顯。

梁文傑還表示，在中國經濟狀況不穩、民間消費低迷的情況下，仍持續投入大筆預算於軍事支出，對台灣而言確實形成安全壓力，因此台灣必須加緊提升自身防衛能力。

相關新聞

陸駐俄大使：美襲擊伊朗是侵略 影響世界能源安全

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方5日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

