提醒陸配「二代」可能有雙重身分 陸委會舉出3狀況：務必向父母確認

民眾黨不分區立委李貞秀的戶籍爭議未解，陸委會副主委梁文傑5日表示，這次事件引發部分國人對於自己是否曾經在大陸設籍有產生疑慮。他特別舉出若符合3種情況之一的陸配「二代」，務必向父母確認是否曾經在大陸設籍，引免未來遭到檢舉，或者要擔任公職時，台灣身分會出問題。

梁文傑5日下午在例行記者會上表示，若有下列三種情形，請務必向自己的父母親、家人確認自己是否曾在中國大陸設有戶籍，第一，在中國大陸出生；第二，屬於兩岸婚姻出生的子女；第三，小時候曾經在中國大陸居住過。

梁文傑指出，這三種狀況基本上都是「第二代」，本身並不是原生的中國大陸人士或是陸配，但因為第二代在出生時，可能被爸爸或媽媽去申請了大陸的戶籍，甚至有些人有了大陸的身分證字號，後來回到台灣生長，自己可能根本不知道曾經有大陸身分，但這個身分是延續的。他強調，這在我方認定上，就會變成是有大陸身分。

梁文傑說，在實務案例中，有人在中國大陸出生後被父母在大陸設籍；也有人是回來台灣成長後，被父母拿他的身分證件去大陸申請身分；也有人是在台灣或第三國出生，但在成長過程中被父母帶回去大陸申請戶籍。最近有幾個案例，當事人都不知情自己有「雙重身分」。

梁文傑表示，提醒可能有這些情況的朋友，一定要向家人確認清楚，否則以後遇到被檢舉，或者要擔任公職的時候，台灣身分就會出現問題，這是我們所不樂見的。