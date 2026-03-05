快訊

李強政府工作報告提「打擊台獨」 陸委會：延續舊調

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國務院總理李強今天的政府工作報告，涉台部分提及堅決打擊台獨分裂。陸委會副主委梁文傑表示，相關表述與過去調性一致，沒有重大變化。記者陳宥菘／攝影
大陸全國人大今天開幕，大陸國務院總理李強作2026年政府工作報告，涉台部分提及堅決打擊台獨分裂，但也稱要深化兩岸交流合作和融合發展。陸委會副主委梁文傑表示，相關表述與過去調性一致，延續「反獨、反干涉、促統、促融」，沒有重大變化。

針對李強的政府工作報告，梁文傑5日在例行記者會上表示，內容凸顯中共意識到內外環境的不穩定和地緣政治風險增加。施政主軸就是維穩、強化科技自主性、提振內需、消費、投資等。

至於涉台部分，梁文傑指出，內容延續「反獨、反干涉、促統、促融」，這些內容跟過去基本上調性一致，除了文字稍有微調，看不出有重大的變化。

梁文傑說，中共的政府工作報告從來不是發表重大對台政策的場合，內容主要還是針對內部跟國際的議程，關於港澳或台灣問題，都是用有限的篇幅宣示一下立場，今年的狀況還是一樣。

根據李強的書面政府工作報告，涉台部分提及，要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

另外，大陸在人大會議期間，預計審議「民族團結進步促進法草案」，內容涉及增進台灣民眾對中華民族的歸屬感，也明確會依法追究製造民族分裂的行為。

梁文傑指出，這份草案的內容非常模糊，宣示性意義大於實際法律適用性，且內容寫法以台灣法律概念來說「是蠻奇怪的」。但他提醒，「也正是因為模糊，都是宣揚價值觀、道德觀，打擊範圍可能很廣，任何行為都可能被解釋成違法」，赴陸可能存在安全風險。

