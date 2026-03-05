盼以和平方式解決 李義虎： 美國應履行承諾停止加速武裝台灣

大陸全國人大代表、全國人大外事委員會委員李義虎表示，「我們希望台灣問題以和平方式來解決，但是也堅決反對和制止台獨的引發的一些動作。美國在這個問題上，要履行你原來做出的承諾，停止加速武裝台灣」。

中通社報導，李義虎3月5日在北京人民大會堂受記者採訪時表示，伊朗戰事剛一發生的時候，有各種各樣的評論，包括台灣媒體和分析家，且綠營的評論還比較活躍，但是現在（戰事）時間拉長一點以後。（戰果）這就很難說了。

他表示，現在，美國和以色列都陷入非常被動的局面，美國不得不從南韓基地抽調薩德（反導）系統，轉移到中東，自然在東亞這區域美軍的軍事存在就削弱，「所以對台海局勢會有什麼樣的影響，你就可以想像了。」

林義虎表示，川普過度的自信，尤其是對軍事技術。他說，不要有這種完全對（軍事）技術的依附，因為川普、以色列這次顯然是對軍事技術的過於相信了。以為這一下就能解決問題，他不是說這個用一次「斬首」或者一次對伊朗的定點清除，就能解決。他強調，國際政治問題最終不會靠這樣來解決它。需要重新審視人與（軍事）技術的關係。