快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

盼以和平方式解決 李義虎： 美國應履行承諾停止加速武裝台灣

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸全國人大代表、全國人大外事委員會委員、北大教授李義虎。圖／香港文匯網
大陸全國人大代表、全國人大外事委員會委員、北大教授李義虎。圖／香港文匯網

大陸全國人大代表、全國人大外事委員會委員李義虎表示，「我們希望台灣問題以和平方式來解決，但是也堅決反對和制止台獨的引發的一些動作。美國在這個問題上，要履行你原來做出的承諾，停止加速武裝台灣」。

中通社報導，李義虎3月5日在北京人民大會堂受記者採訪時表示，伊朗戰事剛一發生的時候，有各種各樣的評論，包括台灣媒體和分析家，且綠營的評論還比較活躍，但是現在（戰事）時間拉長一點以後。（戰果）這就很難說了。

他表示，現在，美國和以色列都陷入非常被動的局面，美國不得不從南韓基地抽調薩德（反導）系統，轉移到中東，自然在東亞這區域美軍的軍事存在就削弱，「所以對台海局勢會有什麼樣的影響，你就可以想像了。」

林義虎表示，川普過度的自信，尤其是對軍事技術。他說，不要有這種完全對（軍事）技術的依附，因為川普、以色列這次顯然是對軍事技術的過於相信了。以為這一下就能解決問題，他不是說這個用一次「斬首」或者一次對伊朗的定點清除，就能解決。他強調，國際政治問題最終不會靠這樣來解決它。需要重新審視人與（軍事）技術的關係。

川普 全國人大 美國 以色列 台灣

延伸閱讀

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

紐時：川普憑直覺對伊朗開戰 恐無完整進退策略

林佳龍接受日媒專訪：台灣應納入第一島鏈安全框架

王毅：反對美以軍事打擊伊朗 北京也施壓伊朗確保航道開放

相關新聞

陸駐俄大使：美襲擊伊朗是侵略 影響世界能源安全

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方5日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。