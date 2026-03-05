聽新聞
0:00 / 0:00
為推動中東局勢降溫 陸外交部：將派特使翟雋訪中東
在3月5日的大陸外交部例行記者會上，大陸外交部發言人毛寧表示，將派中國政府中東問題特使翟雋於近期訪問中東地區，為推動緊張局勢降溫作出積極努力。
毛寧稱，中方對當前中東地區緊張局勢深表關切，近日中方立即開展斡旋工作，大陸外長王毅分別同俄羅斯、伊朗、阿曼、法國、以色列、沙烏地、阿拉伯聯合大公國等國外長通電話，就地區局勢深入交換意見，強調應遵守聯合國憲章宗旨和原則，反對在國際關係中動輒使用武力，指出必須立即停止軍事行動，盡快重回對話談判，避免緊張局勢進一步升級，戰火進一步蔓延。
她指，衝突當事方應切實履行國際義務，保障平民安全，避免攻擊民用設施，戰事延宕衝突升級不符合任何一方的利益。
毛寧表示，中方認為，戰爭和武力無法從根本上解決問題，對話談判才是解決問題的正確路徑。應該堅持通過政治外交手段化解矛盾分歧。中方將繼續同包括衝突當事方在內的有關各方保持溝通，加強斡旋，凝聚共識。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。