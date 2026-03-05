為推動中東局勢降溫 陸外交部：將派特使翟雋訪中東

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

2026-03-05 13:52