快訊

陸駐俄大使：美襲擊伊朗是侵略 影響世界能源安全

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐俄羅斯大使張漢暉。（中新社資料照）
大陸駐俄羅斯大使張漢暉。（中新社資料照）

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

據星島日報，張漢暉5日在北京人民大會堂稱，地區動盪肯定會對世界經濟、世界能源供應造成負面影響，「我們對此表示遺憾，我們希望儘快的恢復相關的秩序。」

另據香港明報，大陸全國人大代表、北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長董進，5日在「代表通道」回答媒體提問時表示，目前隨着應用的拓展，大陸國家級的區塊鏈網絡已經形成。董進表示，區塊鏈技術是一類前沿的信息技術，在人工智慧的算法、算力、數據三要素中的區塊鏈是確保數據的真實可信、可回溯。

董進表示，中國自主創新的區塊鏈底層技術，已經應用到16個中央部委和27個中央企業，在稅務、跨境貿易、全球支付等領域取得積極進展。中國每年「跑」在自主區塊鏈上的發票達數百億張，跨境貿易上鏈企業超30萬家，貿易金額達兆元規模。

董進說，「目前隨著應用的拓展，國家級的區塊鏈網絡已經形成，這個網絡的目的，就是要把我們國家跨境貿易、全球支付這些領域高價值核心數據，纏繞在我們自主的系統裡。」

美國 伊朗 中國

相關新聞

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方5日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

