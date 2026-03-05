陸駐俄大使：美襲擊伊朗是侵略 影響世界能源安全

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

據星島日報，張漢暉5日在北京人民大會堂稱，地區動盪肯定會對世界經濟、世界能源供應造成負面影響，「我們對此表示遺憾，我們希望儘快的恢復相關的秩序。」

另據香港明報，大陸全國人大代表、北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長董進，5日在「代表通道」回答媒體提問時表示，目前隨着應用的拓展，大陸國家級的區塊鏈網絡已經形成。董進表示，區塊鏈技術是一類前沿的信息技術，在人工智慧的算法、算力、數據三要素中的區塊鏈是確保數據的真實可信、可回溯。

董進表示，中國自主創新的區塊鏈底層技術，已經應用到16個中央部委和27個中央企業，在稅務、跨境貿易、全球支付等領域取得積極進展。中國每年「跑」在自主區塊鏈上的發票達數百億張，跨境貿易上鏈企業超30萬家，貿易金額達兆元規模。

董進說，「目前隨著應用的拓展，國家級的區塊鏈網絡已經形成，這個網絡的目的，就是要把我們國家跨境貿易、全球支付這些領域高價值核心數據，纏繞在我們自主的系統裡。」