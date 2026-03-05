陸政府報告稱「打擊台獨分裂」 陸學者：與「和平發展」並行推進

對於今年大陸總理李強在5日的政府工作報告中，將「反對台獨分裂」升高為「打擊台獨分裂」，大陸資深涉台學者包承柯接受新加坡《聯合早報》採訪時分析，「打擊台獨」並非今年才出現，而是延續近年來政策表述脈絡。

包承柯說，2024年民進黨繼續執政台灣後，大陸對台政策更趨向以打擊台獨為主軸，「實際上從去年、前年的（大陸全國）對台工作會議上，已經這麼提出來了，今年的政府工作報告只是使得這個方面更加的明確、更加的嚴厲。」

但包承柯強調，從官方論述邏輯來看，「打擊台獨」與「和平發展」是並行推進的方針。

另外，李強宣讀政府工作報告時，並未提及兩岸經濟與社會融合發展相關內容。不過，大會提供給媒體的報告電子版全文則載明，要「深化兩岸交流合作與融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享有同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。」

包承柯認為，李強沒有念出完整內容，一來可能是考慮時間因素，二來也凸現有念出的部分是對台政策主軸，「融合發展」則是這些主軸的進一步落實。

在今年兩會前，包承柯受訪時表示，兩岸關係整體基調在大陸全國對台工作會議上有了基本確定，將在兩會期間就相關議題做出相對應的講話。預期今年對台工作主旨是推進兩岸加強交流，並根據台灣方面是否有「台獨」新動作做出應對，以兩岸情況動態調整對台政策。