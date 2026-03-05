快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
0:00 / 0:00

中美據報貿易磋商前 談判代表李成鋼會晤美企高層

中央社／ 台北5日電

中美兩國據報下星期可能在法國巴黎舉行新一輪貿易談判前夕，中國商務部貿易談判代表兼副部長李成鋼近日在北京會見美國強生公司高層，針對中美經貿關係等議題進行交流。

綜合星島日報網等港媒報導，李成鋼3日會見美國強生公司執行副總裁兼醫療科技全球主席史明德（Tim Schmid），雙方就中美經貿關係、強生公司在中國業務發展等進行了交流。過去一年，中美高層代表舉行了5輪經貿磋商，李成鋼是主要談判代表之一。

外電日前引述知情人士表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和中國國務院副總理何立峰預計下星期在巴黎會面，討論可能由領導人峰會衍生的商業協議。

美國總統川普預計3月31日至4月2日訪問中國並與中國國家主席習近平進行會晤。這將是川普自2017年訪中以來，首度有美國總統訪問中國。美方已公布行程。

延伸閱讀

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

美中磋商 下周巴黎會談 籌備川習會

美以襲伊朗 紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

美伊戰火背景下「川習會」怎解？2國官員下周會晤 專家：陸傾向觀望

相關新聞

陸駐俄大使：美襲擊伊朗是侵略 影響世界能源安全

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方5日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。