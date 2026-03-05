聽新聞
中美據報貿易磋商前 談判代表李成鋼會晤美企高層
中美兩國據報下星期可能在法國巴黎舉行新一輪貿易談判前夕，中國商務部貿易談判代表兼副部長李成鋼近日在北京會見美國強生公司高層，針對中美經貿關係等議題進行交流。
綜合星島日報網等港媒報導，李成鋼3日會見美國強生公司執行副總裁兼醫療科技全球主席史明德（Tim Schmid），雙方就中美經貿關係、強生公司在中國業務發展等進行了交流。過去一年，中美高層代表舉行了5輪經貿磋商，李成鋼是主要談判代表之一。
外電日前引述知情人士表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和中國國務院副總理何立峰預計下星期在巴黎會面，討論可能由領導人峰會衍生的商業協議。
美國總統川普預計3月31日至4月2日訪問中國並與中國國家主席習近平進行會晤。這將是川普自2017年訪中以來，首度有美國總統訪問中國。美方已公布行程。
