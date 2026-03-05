大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

包含共軍中將方向、中將王小鳴等多位共軍將領在會議入場時，面對媒體追問伊朗局勢、台海議題與中共軍委班子等問題時，都不發一語，快步離去。軍方代表僅有中共空軍航空兵飛行員王文毅等被安排在「代表通道」公開發言者，才有所談話。

今年大陸人大的「解放軍與武警代表團」於3日成立，中共軍委副主席張升民擔任團長，代表團罕見未設有「副團長」，總人數也下降到243名，相較於本屆人大之初的281名大幅縮水。

除了軍方代表相當低調外，身兼外交職務的大陸政協委員們也都非常低調，大陸政府非洲事務特別代表、前外交部駐澳門特派員劉顯法，以及現任駐印度大使徐飛洪等外交官，在面對本報記者詢問外交問題、中印關係等時，都沒有回應，但徐飛洪有提醒，下午他所在的政協對外友好界會有委員小組會議開放，屆時可去採訪。

此外，大陸福建省長趙龍也並未回應本報記者詢問的關於福建對台政策相關問題，但他有向記者表示，福建省代表團屆時會有團組開放活動；至於曾任中共福建省委副書記，負責過許多對台工作的現任青海省長羅東川，對於本報詢問的兩岸關係與青台交流，也十分低調，禮貌性回絕。