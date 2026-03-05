快訊

經典賽Live／中華九局上2安反撲失敗 0：3慘遭澳洲完封

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
多位共軍將領5日步入大陸人大會場時，都非常低調，沒有回應媒體提問。（記者廖士鋒／攝影）
多位共軍將領5日步入大陸人大會場時，都非常低調，沒有回應媒體提問。（記者廖士鋒／攝影）

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

包含共軍中將方向、中將王小鳴等多位共軍將領在會議入場時，面對媒體追問伊朗局勢、台海議題與中共軍委班子等問題時，都不發一語，快步離去。軍方代表僅有中共空軍航空兵飛行員王文毅等被安排在「代表通道」公開發言者，才有所談話。

今年大陸人大的「解放軍與武警代表團」於3日成立，中共軍委副主席張升民擔任團長，代表團罕見未設有「副團長」，總人數也下降到243名，相較於本屆人大之初的281名大幅縮水。

除了軍方代表相當低調外，身兼外交職務的大陸政協委員們也都非常低調，大陸政府非洲事務特別代表、前外交部駐澳門特派員劉顯法，以及現任駐印度大使徐飛洪等外交官，在面對本報記者詢問外交問題、中印關係等時，都沒有回應，但徐飛洪有提醒，下午他所在的政協對外友好界會有委員小組會議開放，屆時可去採訪。

此外，大陸福建省長趙龍也並未回應本報記者詢問的關於福建對台政策相關問題，但他有向記者表示，福建省代表團屆時會有團組開放活動；至於曾任中共福建省委副書記，負責過許多對台工作的現任青海省長羅東川，對於本報詢問的兩岸關係與青台交流，也十分低調，禮貌性回絕。

大陸福建省省長趙龍也沒有具體回應記者關於兩岸關係的提問，僅說會有團組開放日。（記者廖士鋒／攝影）
大陸福建省省長趙龍也沒有具體回應記者關於兩岸關係的提問，僅說會有團組開放日。（記者廖士鋒／攝影）

中共 伊朗

延伸閱讀

港媒：中國人大軍隊代表團在反腐下首次不設副團長

政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

盼兩岸旅遊有所突破 大陸文旅部前副部長：非常希望更多陸客去台灣

大陸政協會議開幕…駐美、日大使遭媒體包圍 低調避答提問

相關新聞

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方5日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

陸政府報告稱「打擊台獨分裂」 陸學者：與「和平發展」並行推進

對於今年大陸總理李強在5日的政府工作報告中，將「反對台獨分裂」升高為「打擊台獨分裂」，大陸資深涉台學者包承柯接受新加坡《聯合早報》採訪時分析，「打擊台獨」並非今年才出現，而是延續近年來政策表述脈絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。