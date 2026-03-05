快訊

經典賽Live／中華九局上2安反撲失敗 0：3慘遭澳洲完封

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸兩會期間公布了十五五規劃綱要草案。圖為5日清晨下雪的北京人民大會堂。（記者廖士鋒／攝影）
大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方5日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

根據大會發給採訪媒體的文件，「十五五規劃綱要草案」文件多達十八篇、六十二章、135頁。台灣議題被擺在第十七篇當中的第六十章「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」。

第六十章全文為，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。分為兩節，前言提到堅持一個中國原則和「九二共識」，深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。

第一節指出，推動兩岸經濟合作。持續出台實施惠及台胞台企的政策措施，引導台胞台企積極融入和服務構建新發展格局，支持台企紮根大陸發展，參與國家區域發展戰略和共建「一帶一路」，加強產業合作，打造兩岸共同市場。支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區，推進平潭、昆山、東莞等兩岸合作重點平台和海峽兩岸產業合作區建設。支持建設多層次兩岸金融市場，鼓勵符合條件的台資企業在大陸上市。

第二節則提到，深化兩岸交流。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來，推動兩岸交流交往交融。深化兩岸教育、醫療等領域合作和社會保障、公共資源分享。促進兩岸文化交流，共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。加強青年、基層等方面交流，持續為台灣青年來大陸追夢築夢圓夢創造更好條件。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件。團結廣大台灣同胞，共創中華民族綿長福祉。

此次台灣專章並未提及部分媒體先前所稱的「兩制」等內容。

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

王毅與阿聯副總理、沙國外交大臣通電 稱陸方將派中東問題特使斡旋

中東局勢動盪，大陸外長王毅4日分別與阿聯副總理兼外長阿卜杜拉、沙國外交大臣費薩爾通電話，與兩人通電話時，王毅均提到，中國將派中東問題特使赴地區國家斡旋。

