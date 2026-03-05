中國人東京看馬拉松被推倒 中使館再籲近期勿赴日

多名中國公民據報近日在東京街頭觀看馬拉松比賽時遭日人推倒，中國駐日大使館為此「再次提醒中國公民近期避免前往日本」。

中國駐日大使館官網4日公布，多名中國公民近日在東京街頭觀看馬拉松比賽時遭數名日本右翼分子滋擾，被在場警察阻止。中國駐日本大使館已在第一時間向日本當地警方提出交涉，要求日方切實保護在日中國公民合法權益。

中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒在日本的中國公民務必提高安全防範意識，加強自我保護。

據香港星島日報網，此事發生於1日東京馬拉松比賽期間，一名手持中國國旗在街邊觀賽的中國男子突遭數名日本右翼分子滋擾及推擠，現場雖有警察嘗試介入並加以阻止，但該名中國公民最後仍被推倒在地。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」的說法後，中日關係急轉直下，至今未解，中國駐日本使領館多次提到日本治安問題，並呼籲中國公民近期避免赴日旅遊。