中國人東京看馬拉松被推倒 中使館再籲近期勿赴日

中央社／ 台北5日電

多名中國公民據報近日在東京街頭觀看馬拉松比賽時遭日人推倒，中國駐日大使館為此「再次提醒中國公民近期避免前往日本」。

中國駐日大使館官網4日公布，多名中國公民近日在東京街頭觀看馬拉松比賽時遭數名日本右翼分子滋擾，被在場警察阻止。中國駐日本大使館已在第一時間向日本當地警方提出交涉，要求日方切實保護在日中國公民合法權益。

中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒在日本的中國公民務必提高安全防範意識，加強自我保護。

據香港星島日報網，此事發生於1日東京馬拉松比賽期間，一名手持中國國旗在街邊觀賽的中國男子突遭數名日本右翼分子滋擾及推擠，現場雖有警察嘗試介入並加以阻止，但該名中國公民最後仍被推倒在地。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」的說法後，中日關係急轉直下，至今未解，中國駐日本使領館多次提到日本治安問題，並呼籲中國公民近期避免赴日旅遊。

相關新聞

陸駐俄大使：美襲擊伊朗是侵略 影響世界能源安全

美國入侵伊朗對能源安全有何影響？大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏，呼籲有關國家對於有關問題還要回到和平協商。

大陸人大開幕 共軍將領避談伊朗局勢與軍委異動

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，由於政協委員也列席，所以共有高達近五千位人大代表、政協委員出席，場面非常浩大，出席的多位共軍將領，面對伊朗局勢與中共軍委班子等敏感問題，一律都不回應，整體非常低調。

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方5日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

