中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
圖為習近平等中共領導人5日出席大陸十四屆全國人大四次會議。（記者廖士鋒／攝影）
大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

根據大陸財政部提交的「關於2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告」，今年大陸中央本級支出人民幣（單位下同）4兆5,420億元，增長5.5%。「堅持有保有壓，嚴格落實黨政機關習慣過緊日子要求，嚴控一般性支出，重點保障外交國防支出、科技教育支出、中央儲備支出、國債付息支出。」

報告表示，主要支出的內容包含，外交支出709.75億元，增長9.3%；國防支出1兆9095.61億元，增長7%；公共安全支出2582.69億元，增長5.9%；教育支出1924.76億元，增長5%；科學技術支出4264.2億元，增長10%；糧油物資儲備支出1106.84億元，增長8.1%；債務付息支出8739.9億元，增長6.7%。

若以大陸地區2025年GDP為140兆1,879億元來對照，今年中共軍費約占大陸GDP總值的1.36%。而若以2016年中共國防支出為9,543.54億元來做為對比，十年來軍費支出幾乎剛好是倍增。

2025年大陸財政部提出的預算草案報告，編列當年中共軍費預算為人民幣1兆7846.65億元（約合新台幣8兆元），年增7.2%，增幅與前2年持平，因此今年中共軍費增長速度係有所放緩。除了軍費支出之外，今年大陸外交支出也大幅增長，增幅9.3%，遠多於去年的8.4%。公共安全支出增幅則5.9%，較去年7.3%的增幅減緩。

大陸總理李強5日上午在大陸人大會議作政府工作報告中，在國防部分指出，過去一年，國防和軍隊現代化建設取得新的成就。新的一年，「我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制」，以政治建軍為引領，持續深化政治整訓，接續打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。同時報告也表示要扎實推進練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。」

此外報告還提到將抓好軍隊建設「十五五」規劃編制，實施國防發展重大工程，實施軍事理論現代化推進工程。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和布局，「鞏固提高一體化國家戰略體系和能力」。加快國防動員能力建設，深化全民國防教育等。

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸財政部提交預算草案，披露軍費等支出內容。（記者廖士鋒／攝影）
