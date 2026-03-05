快訊

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸總理李強5日的政府工作報告表態「堅決反對霸權主義和強權政治」。（記者廖士鋒／攝影）
在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

根據文件，李強在政府工作報告中指出，過去一年取得的成績來之不易，我們面對的是「多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織疊加的複雜嚴峻形勢」，國際經貿環境急劇變化，單邊主義、保護主義陡然升級，市場預期受到頻繁擾動，對外貿易明顯承壓，國內經濟深刻轉型，深層次結構性矛盾問題持續顯現，消費、投資增長動力不足。

他稱，「以習近平同志為核心的黨中央帶領我們沉著應對、勇毅前行，對外有理有力有效開展經貿鬥爭，堅定維護我國利益，中美5輪經貿磋商取得積極成果，兩國元首釜山會晤達成重要共識，為經貿合作注入更多穩定性」，他也提到，對內打好政策「組合拳」，加強宏觀政策逆週期調節，集中力量辦好自己的事等。他強調，做好新形勢下經濟工作必須充分挖掘經濟潛能、必須堅持政策支持和改革創新並舉、必須做到既「放得活」又「管得好」、必須堅持投資於物和投資於人緊密結合、「必須以苦練內功來應對外部挑戰」。

他表示，今年將堅持穩中求進工作總基調，統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策。

報告強調，要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，拓展全球夥伴關係網絡，「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。報告並指出，大陸願同國際社會一道，宣導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，攜手構建人類命運共同體。

2025年大陸政府工作報告中也提出，「反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義等」。2024年也有提及「反對霸權霸道霸凌行徑」，但今年加上了「堅決」2字，字面上看來較為強硬，但在67分鐘的口頭報告中，李強對全文多有省略，今年並沒有唸出這句。

此外，今年的報告也提到要高質量共建「一帶一路」。加強與共建國家戰略對接，做實做細「硬聯通」、「軟聯通」、「心聯通」。統籌推進重大標誌性工程和 「小而美」民生項目建設。提升中歐中亞班列發展水平，加快西部陸海新通道建設。深入推進 「智慧海關」合作夥伴計畫。拓展新興領域務實合作，讓合作成果更多惠及各國人民。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

陸擴內需 拚技術自主

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

王毅與阿聯副總理、沙國外交大臣通電 稱陸方將派中東問題特使斡旋

中東局勢動盪，大陸外長王毅4日分別與阿聯副總理兼外長阿卜杜拉、沙國外交大臣費薩爾通電話，與兩人通電話時，王毅均提到，中國將派中東問題特使赴地區國家斡旋。

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

伊朗局勢引發外界關注是否影響川習會進程，大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨日表示，「元首外交對美中關係發揮不可替代的戰略引領作用」，中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通。

關注長遠利益 智庫：美中無意牽扯進伊朗問題

美國與以色列攻擊伊朗當天，中國大陸在開戰後幾小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社分析，目前無跡象顯示北京將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，北京都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中方關注利益包括美國總統川普預計四月初的北京行。

