大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

根據文件，李強在政府工作報告中指出，過去一年取得的成績來之不易，我們面對的是「多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織疊加的複雜嚴峻形勢」，國際經貿環境急劇變化，單邊主義、保護主義陡然升級，市場預期受到頻繁擾動，對外貿易明顯承壓，國內經濟深刻轉型，深層次結構性矛盾問題持續顯現，消費、投資增長動力不足。

他稱，「以習近平同志為核心的黨中央帶領我們沉著應對、勇毅前行，對外有理有力有效開展經貿鬥爭，堅定維護我國利益，中美5輪經貿磋商取得積極成果，兩國元首釜山會晤達成重要共識，為經貿合作注入更多穩定性」，他也提到，對內打好政策「組合拳」，加強宏觀政策逆週期調節，集中力量辦好自己的事等。他強調，做好新形勢下經濟工作必須充分挖掘經濟潛能、必須堅持政策支持和改革創新並舉、必須做到既「放得活」又「管得好」、必須堅持投資於物和投資於人緊密結合、「必須以苦練內功來應對外部挑戰」。

他表示，今年將堅持穩中求進工作總基調，統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策。

報告強調，要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，拓展全球夥伴關係網絡，「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。報告並指出，大陸願同國際社會一道，宣導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，攜手構建人類命運共同體。

2025年大陸政府工作報告中也提出，「反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義等」。2024年也有提及「反對霸權霸道霸凌行徑」，但今年加上了「堅決」2字，字面上看來較為強硬，但在67分鐘的口頭報告中，李強對全文多有省略，今年並沒有唸出這句。

此外，今年的報告也提到要高質量共建「一帶一路」。加強與共建國家戰略對接，做實做細「硬聯通」、「軟聯通」、「心聯通」。統籌推進重大標誌性工程和 「小而美」民生項目建設。提升中歐中亞班列發展水平，加快西部陸海新通道建設。深入推進 「智慧海關」合作夥伴計畫。拓展新興領域務實合作，讓合作成果更多惠及各國人民。