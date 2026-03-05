王毅與阿聯副總理、沙國外交大臣通電 稱陸方將派中東問題特使斡旋

中東局勢動盪，大陸外長王毅4日分別與阿聯副總理兼外長阿卜杜拉、沙國外交大臣費薩爾通電話，與兩人通電話時，王毅均提到，中國將派中東問題特使赴地區國家斡旋。

阿卜杜拉向王毅提到，阿方不是戰爭當事方，沒有參與此次衝突，不應受到非法攻擊。阿方讚賞中方始終秉持客觀公正立場，期待中方在當前嚴峻形勢下繼續發揮積極重要作用，防止地區緊張局勢愈演愈烈。阿方將繼續採取措施維護中方人員和機構的安全。

王毅向阿卜杜拉重申了中方對當前伊朗局勢的原則立場，表示戰爭外溢不符合任何一方利益，受害的只能是地區人民。衝突中保護平民的紅線不能被突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不應被襲擊，航道安全更應得到維護。阿方在戰前就為和平奔走，海合會特別外長會日前也強調對話和外交是克服當前危機、維護地區安全的唯一途徑，中方對此表示讚賞。

王毅表示，中方支持阿方維護國家安全的正當訴求，支持地區國家繼續致力於通過外交方式化解爭端。中方不會放棄和平希望，將繼續為此發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區斡旋，推動地區重回和平穩定。希望阿方繼續保障在阿中國公民和機構安全。

費薩爾跟與王毅提及，沙方不希地區陷入戰火，但令人擔憂的是衝突仍在蔓延，且有進一步擴大趨勢。沙方保持了克制，但也保留自衛的權利，希望危機能擺脫升級危險，走向緩和。沙方讚賞中方重視地區安全穩定並為此發揮積極作用，願同中方加強溝通協調，促和止戰，儘早實現中東和平穩定。

王毅向費薩爾表示，中東戰火蔓延擴大，波及沙特等海灣國家，這是中方不願看到的。無論什麼理由，無差別使用武力的行為都不可接受，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。中方讚賞沙方保持克制，堅持通過和平方式化解分歧。地區國家實現和解難能可貴，值得珍惜和繼續推進。中國始終是維護和平的力量，願繼續發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區國家斡旋。中方強烈呼籲各方停止軍事行動，盡快回歸對話談判，防止緊張事態進一步升級。