王毅與阿聯副總理、沙國外交大臣通電 稱陸方將派中東問題特使斡旋

聯合報／ 大陸中心／即時報導
去年12月12日，大陸外長王毅在阿布達比與阿聯副總理兼外長阿卜杜拉會談。（新華社資料照）
中東局勢動盪，大陸外長王毅4日分別與阿聯副總理兼外長阿卜杜拉、沙國外交大臣費薩爾通電話，與兩人通電話時，王毅均提到，中國將派中東問題特使赴地區國家斡旋。

阿卜杜拉向王毅提到，阿方不是戰爭當事方，沒有參與此次衝突，不應受到非法攻擊。阿方讚賞中方始終秉持客觀公正立場，期待中方在當前嚴峻形勢下繼續發揮積極重要作用，防止地區緊張局勢愈演愈烈。阿方將繼續採取措施維護中方人員和機構的安全。

王毅向阿卜杜拉重申了中方對當前伊朗局勢的原則立場，表示戰爭外溢不符合任何一方利益，受害的只能是地區人民。衝突中保護平民的紅線不能被突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不應被襲擊，航道安全更應得到維護。阿方在戰前就為和平奔走，海合會特別外長會日前也強調對話和外交是克服當前危機、維護地區安全的唯一途徑，中方對此表示讚賞。

王毅表示，中方支持阿方維護國家安全的正當訴求，支持地區國家繼續致力於通過外交方式化解爭端。中方不會放棄和平希望，將繼續為此發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區斡旋，推動地區重回和平穩定。希望阿方繼續保障在阿中國公民和機構安全。

費薩爾跟與王毅提及，沙方不希地區陷入戰火，但令人擔憂的是衝突仍在蔓延，且有進一步擴大趨勢。沙方保持了克制，但也保留自衛的權利，希望危機能擺脫升級危險，走向緩和。沙方讚賞中方重視地區安全穩定並為此發揮積極作用，願同中方加強溝通協調，促和止戰，儘早實現中東和平穩定。

王毅向費薩爾表示，中東戰火蔓延擴大，波及沙特等海灣國家，這是中方不願看到的。無論什麼理由，無差別使用武力的行為都不可接受，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。中方讚賞沙方保持克制，堅持通過和平方式化解分歧。地區國家實現和解難能可貴，值得珍惜和繼續推進。中國始終是維護和平的力量，願繼續發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區國家斡旋。中方強烈呼籲各方停止軍事行動，盡快回歸對話談判，防止緊張事態進一步升級。

王毅 中東

相關新聞

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

王毅與阿聯副總理、沙國外交大臣通電 稱陸方將派中東問題特使斡旋

中東局勢動盪，大陸外長王毅4日分別與阿聯副總理兼外長阿卜杜拉、沙國外交大臣費薩爾通電話，與兩人通電話時，王毅均提到，中國將派中東問題特使赴地區國家斡旋。

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

伊朗局勢引發外界關注是否影響川習會進程，大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨日表示，「元首外交對美中關係發揮不可替代的戰略引領作用」，中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通。

關注長遠利益 智庫：美中無意牽扯進伊朗問題

美國與以色列攻擊伊朗當天，中國大陸在開戰後幾小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社分析，目前無跡象顯示北京將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，北京都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中方關注利益包括美國總統川普預計四月初的北京行。

賴總統稱對岸「大陸」 國台辦：兩岸是一家人

賴清德總統二月廿四日出席海基會台商春節活動時，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，大陸國台辦發言人張晗昨回應，順應大勢、順應民心才是明智之舉。「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

大陸全國政協第十四屆第四次會議昨日開幕，中共總書記習近平等領導人皆出席，由大陸全國政協主席王滬寧作工作報告。在涉台工作上，他指出，今年大陸政協要「辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。

