港媒：中國人大軍隊代表團在反腐下首次不設副團長


中央社／ 香港5日電

據報導，在大反腐之下，參加中國全國「兩會」的解放軍（共軍）全國人大代表團，首次不設副團長。

明報今天在報導中表示，出席14屆中國全國人大四次會議的解放軍和武警部隊代表團3日成立，由中央軍委副主席張升民擔任代表團團長，代表團首次不設副團長。

報導表示，解放軍代表團通常由兩名中央軍委副主席擔任團長、副團長，2023至2025年的團長和副團長分別是軍委副主席張又俠、何衛東，但何衛東去年春天落馬，張又俠又於今年初落馬。

去年10月晉升為軍委副主席的張升民擔任本屆代表團團長，由於3名軍委委員也全部落馬，今年罕見沒有副團長。

此外，代表團人數也由最初的281名減至243名，少了38名。

報導表示，兩去兩年多，中國軍隊出現反腐風暴，有36名軍隊全國人大代表被罷免，包括16名上將。

人大釋放中美關係趨穩訊號

談中日關係 陸全國人大：台灣問題是中國內政、絕不允外國干涉

川普到訪前...陸全國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

大陸政協1年撤24委員 多為軍工高層

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

王毅與阿聯副總理、沙國外交大臣通電 稱陸方將派中東問題特使斡旋

中東局勢動盪，大陸外長王毅4日分別與阿聯副總理兼外長阿卜杜拉、沙國外交大臣費薩爾通電話，與兩人通電話時，王毅均提到，中國將派中東問題特使赴地區國家斡旋。

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

伊朗局勢引發外界關注是否影響川習會進程，大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨日表示，「元首外交對美中關係發揮不可替代的戰略引領作用」，中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通。

關注長遠利益 智庫：美中無意牽扯進伊朗問題

美國與以色列攻擊伊朗當天，中國大陸在開戰後幾小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社分析，目前無跡象顯示北京將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，北京都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中方關注利益包括美國總統川普預計四月初的北京行。

