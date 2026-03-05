聽新聞
0:00 / 0:00
港媒：中國人大軍隊代表團在反腐下首次不設副團長
據報導，在大反腐之下，參加中國全國「兩會」的解放軍（共軍）全國人大代表團，首次不設副團長。
明報今天在報導中表示，出席14屆中國全國人大四次會議的解放軍和武警部隊代表團3日成立，由中央軍委副主席張升民擔任代表團團長，代表團首次不設副團長。
報導表示，解放軍代表團通常由兩名中央軍委副主席擔任團長、副團長，2023至2025年的團長和副團長分別是軍委副主席張又俠、何衛東，但何衛東去年春天落馬，張又俠又於今年初落馬。
去年10月晉升為軍委副主席的張升民擔任本屆代表團團長，由於3名軍委委員也全部落馬，今年罕見沒有副團長。
此外，代表團人數也由最初的281名減至243名，少了38名。
報導表示，兩去兩年多，中國軍隊出現反腐風暴，有36名軍隊全國人大代表被罷免，包括16名上將。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。