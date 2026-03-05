港媒：中國人大軍隊代表團在反腐下首次不設副團長

據報導，在大反腐之下，參加中國全國「兩會」的解放軍（共軍）全國人大代表團，首次不設副團長。

明報今天在報導中表示，出席14屆中國全國人大四次會議的解放軍和武警部隊代表團3日成立，由中央軍委副主席張升民擔任代表團團長，代表團首次不設副團長。

報導表示，解放軍代表團通常由兩名中央軍委副主席擔任團長、副團長，2023至2025年的團長和副團長分別是軍委副主席張又俠、何衛東，但何衛東去年春天落馬，張又俠又於今年初落馬。

去年10月晉升為軍委副主席的張升民擔任本屆代表團團長，由於3名軍委委員也全部落馬，今年罕見沒有副團長。

此外，代表團人數也由最初的281名減至243名，少了38名。

報導表示，兩去兩年多，中國軍隊出現反腐風暴，有36名軍隊全國人大代表被罷免，包括16名上將。