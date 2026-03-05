聽新聞
享壽109歲 「胡錦濤的伯樂」 中共元老宋平病逝

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
新華社報導，中共元老宋平今日下午在北京病逝，享嵩壽109歲。（新華社）
新華社報導，中共元老宋平昨日在北京病逝，享嵩壽一○九歲。宋平曾任中共政治局常委，更是中共第四代領導人胡錦濤的「政治伯樂」，也被認為是中共總書記習近平中共十八大後推進反腐和改革的重要站台者。

報導指出，中共十三屆中央政治局常委，前國務委員宋平，因病醫治無效，於二○二六年三月四日十五時卅六分在北京逝世，享嵩壽一○九歲。

資料顯示，宋平生於一九一七年四月，山東省莒縣人。一九三七年十二月加入中共，一九三六年參加革命工作。宋平是中共早期領導人之一，曾任十三屆中央政治局委員、十三屆中央政治局常委（十三屆四中全會增選），中共中央組織部長。

香港01報導，在國共和談期間，宋平一直擔任周恩來的政治秘書；他與鄧小平、胡錦濤和習近平三位中共領導人都有深厚淵源。

一九八九年「六四事件」平息後，中共高層人事調整，中央政治局常委趙紫陽和胡啟立被免職。七十二歲的宋平和江澤民、李瑞環在十三屆四中全會上增選為中央政治局常委，並在一九九二年九月屆滿，離職休養。

報導指，宋平在中央政治局的排位相對靠後，但他深得第二代領導人鄧小平和陳雲信賴，在很多問題上給他們提供過建議；也曾輔助支持江澤民、朱鎔基工作。

宋平在大陸被媒體稱為「中國政壇最大伯樂」。報導指出，他於一九七二年任職甘肅省委書記期間，提拔並舉薦當時擔任甘肅省建委副主任的胡錦濤。宋平還曾勸退元老說服紅二代、高調支持扶貧，也曾多次露面力挺習近平反腐等舉措。

