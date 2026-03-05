聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統稱對岸「大陸」 國台辦：兩岸是一家人

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳宥菘／北京-台北連線報導
大陸國台辦發言人張晗4日回應賴總統改口稱大陸，表示順應大勢、順應民心才是明智之舉。記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人張晗4日回應賴總統改口稱大陸，表示順應大勢、順應民心才是明智之舉。記者廖士鋒／攝影

賴清德總統二月廿四日出席海基會台商春節活動時，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，大陸國台辦發言人張晗昨回應，順應大勢、順應民心才是明智之舉。「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

張晗昨在國台辦記者會指，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是造成台海緊張根本原因。兩岸關係和平發展，有利於增進兩岸同胞利益福祉，促進台灣社會和諧安寧，確保台灣同胞安居樂業，是人心所向、大勢所趨，順應大勢民心才是明智之舉。

針對大陸方面就內政部長劉世芳親屬在陸企任職的披露與「依法依規」查處宣示，陸委會二月廿八日發布中國大陸經濟風險警示，提醒台商須審慎評估，並呼籲中共懸崖勒馬。張晗回應，問題關鍵是民進黨當局要正面回答劉世芳的親屬是否在大陸牟利，綠營是否存在一邊打壓參與兩岸交流人士，一邊利用親屬在大陸賺紅錢的雙標行為，而不是轉移焦點，該懸崖勒馬的是民進黨當局自己。她重申，懲治措施只針對極少數台獨頑固分子及其關聯企業金主，不涉及廣大台灣同胞和台商。

陸委會昨晚回應，批評中共近年來對台打壓，常以「反獨」為藉口，事實上在推進「促統」，更企圖在未統之前，達到「未統先治」的目的。陸委會說，本案的實質目標就是要提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作，破壞台灣公權力依法行政。

至於陸方春節前宣布將開放上海市民眾到金馬旅遊，張晗說，相關舉措正在落實，有進展會公布。

另出席昨日政協會議的大陸文旅部前副部長李群就兩岸旅遊議題說，大陸非常希望更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸，但對於今年兩岸旅遊是否可能有突破，坦言需要雙方努力。

中共 海基會 劉世芳

延伸閱讀

盼兩岸旅遊有所突破 大陸文旅部前副部長：非常希望更多陸客去台灣

陸查處劉世芳外甥「賺紅錢」 陸委會：提前干預台灣年底選舉

何時正式開放上海遊客到金門、馬祖？陸國台辦回應了

首度回應賴總統改口稱「大陸」 陸國台辦：兩岸都是中國人、一家人

相關新聞

陸查處劉世芳外甥「賺紅錢」 陸委會：提前干預台灣年底選舉

港媒日前指控內政部長劉世芳外甥在大陸企業任職，大陸國台辦宣布依法依規查處。面對陸委會呼籲中共懸崖勒馬，國台辦4日回應稱，「該懸崖勒馬的是民進黨當局自己」。對此，陸委會晚間反擊指控陸方，目標在「提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作」，手段卑劣。

盼兩岸旅遊有所突破 大陸文旅部前副部長：非常希望更多陸客去台灣

大陸2026年政協會議4日下午開幕，在涉台議題上，前國台辦副主任陳元豐表示自己已不再崗位上，並未具體回應兩岸關係議題，而前大陸文旅部副部長李群則向本報表示「我們這方非常希望能夠更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸來」，認為今年兩岸旅遊是否可能有突破「需要雙方努力」。

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

伊朗局勢引發外界關注是否影響川習會進程，大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨日表示，「元首外交對美中關係發揮不可替代的戰略引領作用」，中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通。

關注長遠利益 智庫：美中無意牽扯進伊朗問題

美國與以色列攻擊伊朗當天，中國大陸在開戰後幾小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社分析，目前無跡象顯示北京將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，北京都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中方關注利益包括美國總統川普預計四月初的北京行。

賴總統稱對岸「大陸」 國台辦：兩岸是一家人

賴清德總統二月廿四日出席海基會台商春節活動時，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，大陸國台辦發言人張晗昨回應，順應大勢、順應民心才是明智之舉。「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

大陸全國政協第十四屆第四次會議昨日開幕，中共總書記習近平等領導人皆出席，由大陸全國政協主席王滬寧作工作報告。在涉台工作上，他指出，今年大陸政協要「辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。