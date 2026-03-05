政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

大陸全國政協第十四屆第四次會議昨日開幕，中共總書記習近平等領導人皆出席，由大陸全國政協主席王滬寧作工作報告。在涉台工作上，他指出，今年大陸政協要「辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。

王滬寧在報告中，爬梳了大陸政協去年的工作成果，就涉台與涉外議題，他稱去年政協「堅持大團結大聯合，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧」，當中包含舉辦第八屆兩岸基層治理論壇。

對於今年大陸政協主要任務，王滬寧強調，要堅持「聚焦黨和國家中心任務」履職盡責，為實現「十五五」良好開局廣泛凝聚人心。他提到，「要辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。

兩岸計算孫中山誕辰的年分方法不同，我方以虛歲為主，故比大陸早一年。大陸政協去年十一月已先預告今年將隆重紀念孫中山誕辰一百六十周年，其緣由包含「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」。

對今年涉台內容相對簡略，中通社引述文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授劉性仁指出，正常化看待台灣問題是此次政協工作報告的弦外之音。他說，此次報告和去年一樣，涉台篇幅著墨不深。涉台部分或許會出現在政府工作報告中，顯見台灣問題已不是統戰層次問題，而是政府治理中的重要問題，透過常態化法制化將台灣問題融入大陸發展中。或許之前對台工作會議已對此充分闡釋，因此政協工作報告並未特別著墨。

王滬寧在二月召開的對台工作會議指出，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，也重申堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

今年全國人大會議將於今日上午召開，十二日下午閉幕，會期八天，相較去年多了一天；今年政協會議也有延長。