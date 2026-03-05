聽新聞
政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
大陸全國政協會議昨在北京人民大會堂開幕，政協主席王滬寧做工作報告。圖為政協委員在會後合影。 （中新社）
大陸全國政協第十四屆第四次會議昨日開幕，中共總書記習近平等領導人皆出席，由大陸全國政協主席王滬寧作工作報告。在涉台工作上，他指出，今年大陸政協要「辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。

王滬寧在報告中，爬梳了大陸政協去年的工作成果，就涉台與涉外議題，他稱去年政協「堅持大團結大聯合，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧」，當中包含舉辦第八屆兩岸基層治理論壇。

對於今年大陸政協主要任務，王滬寧強調，要堅持「聚焦黨和國家中心任務」履職盡責，為實現「十五五」良好開局廣泛凝聚人心。他提到，「要辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。

兩岸計算孫中山誕辰的年分方法不同，我方以虛歲為主，故比大陸早一年。大陸政協去年十一月已先預告今年將隆重紀念孫中山誕辰一百六十周年，其緣由包含「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」。

對今年涉台內容相對簡略，中通社引述文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授劉性仁指出，正常化看待台灣問題是此次政協工作報告的弦外之音。他說，此次報告和去年一樣，涉台篇幅著墨不深。涉台部分或許會出現在政府工作報告中，顯見台灣問題已不是統戰層次問題，而是政府治理中的重要問題，透過常態化法制化將台灣問題融入大陸發展中。或許之前對台工作會議已對此充分闡釋，因此政協工作報告並未特別著墨。

王滬寧在二月召開的對台工作會議指出，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，也重申堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

今年全國人大會議將於今日上午召開，十二日下午閉幕，會期八天，相較去年多了一天；今年政協會議也有延長。

陸查處劉世芳外甥「賺紅錢」 陸委會：提前干預台灣年底選舉

港媒日前指控內政部長劉世芳外甥在大陸企業任職，大陸國台辦宣布依法依規查處。面對陸委會呼籲中共懸崖勒馬，國台辦4日回應稱，「該懸崖勒馬的是民進黨當局自己」。對此，陸委會晚間反擊指控陸方，目標在「提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作」，手段卑劣。

盼兩岸旅遊有所突破 大陸文旅部前副部長：非常希望更多陸客去台灣

大陸2026年政協會議4日下午開幕，在涉台議題上，前國台辦副主任陳元豐表示自己已不再崗位上，並未具體回應兩岸關係議題，而前大陸文旅部副部長李群則向本報表示「我們這方非常希望能夠更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸來」，認為今年兩岸旅遊是否可能有突破「需要雙方努力」。

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

伊朗局勢引發外界關注是否影響川習會進程，大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨日表示，「元首外交對美中關係發揮不可替代的戰略引領作用」，中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通。

關注長遠利益 智庫：美中無意牽扯進伊朗問題

美國與以色列攻擊伊朗當天，中國大陸在開戰後幾小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社分析，目前無跡象顯示北京將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，北京都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中方關注利益包括美國總統川普預計四月初的北京行。

賴總統稱對岸「大陸」 國台辦：兩岸是一家人

賴清德總統二月廿四日出席海基會台商春節活動時，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，大陸國台辦發言人張晗昨回應，順應大勢、順應民心才是明智之舉。「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

