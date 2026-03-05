聽新聞
0:00 / 0:00
關注長遠利益 智庫：美中無意牽扯進伊朗問題
美國與以色列攻擊伊朗當天，中國大陸在開戰後幾小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社分析，目前無跡象顯示北京將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，北京都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中方關注利益包括美國總統川普預計四月初的北京行。
報導指出，大陸軍事實力迅速增長，但重心放在捍衛在亞洲的利益，範圍涵蓋從台灣到南海，若北京看到機會則會介入中東外交，例如二○二三年促成伊朗與沙烏地阿拉伯復交。
非政府智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐說，大陸把美國在阿富汗、伊拉克的戰爭當做前車之鑑，不願把軍事力量投射到鄰近區域外，也不願在像中東這樣不穩定的地區扮演安全擔保的角色。
北京向俄羅斯、委內瑞拉提供外交與經濟支持，卻避免在烏克蘭、拉丁美洲參與軍事行動。
華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員辛格頓說，大陸作壁上觀的立場顯示在全球地緣政治影響力有限。他表示，北京可以表達憂慮，卻沒辦法實質威懾或影響美國與以色列的聯合軍事行動。
諮詢機構「亞洲集團」合夥人陳澍表示，北京可能會在伊朗問題上跟華府唇槍舌劍，但若跟川普製造新的衝突，其實弊多於利。他指出，對於川普與大陸領導人習近平來說，美中關係已經夠複雜，美中雙方都無意再把伊朗問題扯進來。他表示，北京仍有可能推遲川普的訪問。
新加坡南洋理工大學兼任資深研究員杜錫表示，伊朗飛彈計畫是以中國技術為基礎，但估計北京將審慎行事，不會賣任何飛彈給伊朗軍方。杜錫說，「中國想要的是這一切趕快結束」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。