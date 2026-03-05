聽新聞
0:00 / 0:00

關注長遠利益 智庫：美中無意牽扯進伊朗問題

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
中共外長王毅3日應約與以色列外長通話，針對美以攻擊伊朗，表示「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。圖為王毅去年11月2日訪問莫斯科會晤俄羅斯外長時畫面。（歐新社）
中共外長王毅3日應約與以色列外長通話，針對美以攻擊伊朗，表示「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。圖為王毅去年11月2日訪問莫斯科會晤俄羅斯外長時畫面。（歐新社）

美國以色列攻擊伊朗當天，中國大陸在開戰後幾小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社分析，目前無跡象顯示北京將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，北京都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中方關注利益包括美國總統川普預計四月初的北京行。

報導指出，大陸軍事實力迅速增長，但重心放在捍衛在亞洲的利益，範圍涵蓋從台灣到南海，若北京看到機會則會介入中東外交，例如二○二三年促成伊朗與沙烏地阿拉伯復交。

非政府智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐說，大陸把美國在阿富汗、伊拉克的戰爭當做前車之鑑，不願把軍事力量投射到鄰近區域外，也不願在像中東這樣不穩定的地區扮演安全擔保的角色。

北京向俄羅斯、委內瑞拉提供外交與經濟支持，卻避免在烏克蘭、拉丁美洲參與軍事行動。

華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員辛格頓說，大陸作壁上觀的立場顯示在全球地緣政治影響力有限。他表示，北京可以表達憂慮，卻沒辦法實質威懾或影響美國與以色列的聯合軍事行動。

諮詢機構「亞洲集團」合夥人陳澍表示，北京可能會在伊朗問題上跟華府唇槍舌劍，但若跟川普製造新的衝突，其實弊多於利。他指出，對於川普與大陸領導人習近平來說，美中關係已經夠複雜，美中雙方都無意再把伊朗問題扯進來。他表示，北京仍有可能推遲川普的訪問。

新加坡南洋理工大學兼任資深研究員杜錫表示，伊朗飛彈計畫是以中國技術為基礎，但估計北京將審慎行事，不會賣任何飛彈給伊朗軍方。杜錫說，「中國想要的是這一切趕快結束」。

川普 美國 以色列

延伸閱讀

伊朗深陷戰火 美媒：中國大陸避免捲入持久戰「支持有限」

王毅：反對美以軍事打擊伊朗 北京也施壓伊朗確保航道開放

伊朗戰爭川普分心 路透：華府亞洲盟友憂削弱嚇阻中國

美伊戰火背景下「川習會」怎解？2國官員下周會晤 專家：陸傾向觀望

相關新聞

陸查處劉世芳外甥「賺紅錢」 陸委會：提前干預台灣年底選舉

港媒日前指控內政部長劉世芳外甥在大陸企業任職，大陸國台辦宣布依法依規查處。面對陸委會呼籲中共懸崖勒馬，國台辦4日回應稱，「該懸崖勒馬的是民進黨當局自己」。對此，陸委會晚間反擊指控陸方，目標在「提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作」，手段卑劣。

盼兩岸旅遊有所突破 大陸文旅部前副部長：非常希望更多陸客去台灣

大陸2026年政協會議4日下午開幕，在涉台議題上，前國台辦副主任陳元豐表示自己已不再崗位上，並未具體回應兩岸關係議題，而前大陸文旅部副部長李群則向本報表示「我們這方非常希望能夠更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸來」，認為今年兩岸旅遊是否可能有突破「需要雙方努力」。

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

伊朗局勢引發外界關注是否影響川習會進程，大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨日表示，「元首外交對美中關係發揮不可替代的戰略引領作用」，中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通。

關注長遠利益 智庫：美中無意牽扯進伊朗問題

美國與以色列攻擊伊朗當天，中國大陸在開戰後幾小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社分析，目前無跡象顯示北京將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，北京都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中方關注利益包括美國總統川普預計四月初的北京行。

賴總統稱對岸「大陸」 國台辦：兩岸是一家人

賴清德總統二月廿四日出席海基會台商春節活動時，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，大陸國台辦發言人張晗昨回應，順應大勢、順應民心才是明智之舉。「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

大陸全國政協第十四屆第四次會議昨日開幕，中共總書記習近平等領導人皆出席，由大陸全國政協主席王滬寧作工作報告。在涉台工作上，他指出，今年大陸政協要「辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。