談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨日在記者會就中美關係表示，中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通，為雙方合作開闢更廣闊的空間。（中新社）
伊朗局勢引發外界關注是否影響川習會進程，大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨日表示，「元首外交對美中關係發揮不可替代的戰略引領作用」，中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通。

美方已宣布總統川普將於三月卅一日至四月二日訪問大陸，北京則尚未公布相關時程。美伊戰爭爆發後，有分析指可能影響川習會進程，大陸全國人大昨日強調「元首外交」對中美關係的重要性，釋出政治訊號受關注。

大陸全國人大昨舉行會前記者會，外媒記者提問，鑑於伊朗發生的事態以及美國總統川普預計不久後將訪中，如何看待中美關係的發展？

婁勤儉回應，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。他引述大陸國家主席習近平的話指出，兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要；中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。他強調，元首外交對美中關係發揮著不可替代的戰略引領作用。去年以來，習近平與川普保持經常性溝通，為中美關係巨輪穩健前行校準航向、注入動力。

他並稱，兩國關係保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實「兩國元首」達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可推動兩國關係穩定向前發展。

中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通，為雙方合作開闢更廣闊的空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。

針對中東情勢，婁勤儉回應，大陸高度關注伊朗局勢，伊朗國家主權、安全和領土完整應得到尊重，呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，維護中東地區和平穩定，大陸願為此繼續發揮負責任大國作用。他強調，任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素。

至於陷入僵局的中日關係，婁勤儉說，維護國家主權、安全、發展利益是所有對外交往的出發點和落腳點。「台灣議題是中國的內政，是中國核心利益中的核心」；日本領導人發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對。中國人民絕不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

捷克媒體提問中歐關係相關議題，婁勤儉回應，「歐洲需要中國，中國也需要歐洲」。大陸願同歐方一道，堅持夥伴關係基本地位，妥善處理經貿分歧，打造更多合作議程，攜手應對「全球性挑戰」。

