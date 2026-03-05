學者:台灣問題 川習會重點

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，兩會將通過的十五五規劃，一定會以經濟建設為中心，以內需消費為抓手，主軸一定是高科技的創新跟突圍，採取更加積極的財政政策及寬鬆的貨幣政策。緊跟在後的美國總統川普訪陸，台灣問題會成為川習會關注重點之一。

張五岳表示，預估大陸國務院總理李強政府工作報告中，公布今年大陸GDP目標增速，大概會落在4.5％到5％左右。

至於兩岸關係，他認為是「挑戰多於機遇，審慎但並不悲觀」。尤其兩會之後緊接川普將訪問大陸，美國現在全力為川習會做準備，今年如果沒有意外的話，會有四次以上的川習會晤。包括4月川普訪陸、習近平訪美、11月深圳APEC、12月美國G20，台灣問題會成為一個川習會的關注重點之一。

他認為川、習本來在台灣問題上沒有太大歧見，但兩問題出現，讓台灣問題變得更加凸顯。首先就是日本首相高市早苗提出「台灣有事就是日本有事」，從大陸的角度來看，美國在台海問題上都維持戰略模糊，但高市早苗怎麼可能在台海問題上維持戰略清晰；第二就是去年12月川普對台灣進行史上最大規模、111億美元的軍售，因上述二事，台灣問題成為川習會關注重點之一。