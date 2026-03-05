人大釋放中美關係趨穩訊號

大陸14屆全國人大四次會議新聞發布會昨（4）日舉行，會議仍由前江蘇省委書記婁勤儉擔任新聞發言人，他在談論中美關係時，表示大陸願同美方一道加強各層級各渠道溝通，為雙方合作開闢更寬廣空間，同時大陸也有自己原則底線。

發布會上，彭博提問，鑒於伊朗局勢，以及美國總統川普即將訪問北京，大陸如何看待雙方關係發展等議題？婁勤儉回應，大陸一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏，中共領導人習近平指出兩國做夥伴、做朋友，是歷史啟示也是現實需要，中美相互成就、共同繁榮是看得見摸得著的實景。

彭博報導指，中國全國人大發出訊號，希望與美國保持穩定關係。兩國正準備在未來幾周內舉行領導人峰會。報導還引述專家指出，若荷莫茲海峽持續封閉，北京可能須向美國採購LNG。

婁勤儉強調，大陸願同美方一道「加強各層級各渠道溝通，為雙方合作開闢更寬廣空間」，同時大陸「也有自己原則和底線，將一如既往，堅決捍衛自身主權安全發展利益」。

他透露大陸全國人大邀請美國眾議員代表團到訪，與美國參議員保持對話，並派出人大青年代表團訪美。