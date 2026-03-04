盼兩岸旅遊有所突破 大陸文旅部前副部長：非常希望更多陸客去台灣

大陸2026年政協會議4日下午開幕，在涉台議題上，前國台辦副主任陳元豐表示自己已不再崗位上，並未具體回應兩岸關係議題，而前大陸文旅部副部長李群則向本報表示「我們這方非常希望能夠更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸來」，認為今年兩岸旅遊是否可能有突破「需要雙方努力」。

前大陸文旅部副部長兼國家文物局局長李群，4日下午面對本報記者獨家詢問今年兩岸旅遊是否可能有新的突破時，回應說「需要雙方努力」，記者追問現在雙方有沒有善意？他說，「我們這方非常希望能夠更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸來」，是否大陸官方政策仍是希望兩岸人員往來增加？他說「那是」。

李群曾任中共山東省委常委，2018年轉任大陸文旅部副部長，2021年兼任大陸國家文物局局長，2025年4月卸任文旅部相關職位。

另一位副部級幹部、前國台辦副主任陳元豐4日下午在進入北京人民大會堂時，就被一眾台灣媒體包圍捕捉到，但他說自己已不再崗位很久了，「你找他們現職的、找在崗位的人」，隨後前往會場內，並未具體回應兩岸關係的相關提問。陳元豐2024年3月卸任大陸國台辦副主任，去年11月卸下大陸全國政協港澳台僑委員會副主任，但仍是大陸政協委員。

此外，大陸全國台聯副會長楊毅周在回應媒體提問時說，台灣社會支持兩岸的交流，「我是中國人」的聲音也不斷高漲，台灣的任何人都不能漠視兩岸關係發展的大勢所趨、人心所向。現在推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定是兩岸同胞共同願望。鳳凰衛視問，十五五期間是否有機會統一？他說「統一是遲早的事情，現在統一步伐在加快」，決定兩岸關係發展的還是大陸自身發展壯大，這其實決定了統一的進程，大陸的發展將不斷地推進統一。

港台經濟文化合作協進會主席李大壯則就美中台議題表示，相信美方在友好協商下肯定會尊重大陸的基本要求，而就美國總統川普這次訪問大陸會不會討論台灣？他說討論肯定會討論，但不會是唯一的問題，「我們國家也是世界上第二大經濟體，在這前提之下總不能跟所有人吵架吧」。

對今後兩岸關係發展，李大壯表示，幾十年以來都是以中美關係作為兩岸關係基石，在兩岸關係發展首先還是要把中美關係理順。大陸希望用和平、融合的方式，用時間換取空間。本報詢問，對今年兩岸交流有何展望？他回應，因為十五五規劃已進入開局之年，需要做的工作是讓台灣同胞能更了解大陸國家發展大局裡面，未來有什麼好的機遇可分享。