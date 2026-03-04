陸查處劉世芳外甥「賺紅錢」 陸委會：提前干預台灣年底選舉

大陸全國「兩會」（政協、人大）在北京登場，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳4日指出，「兩會」將通過的「十五五規劃」，一定會以經濟建設為中心，以內需消費為抓手，主軸一定是高科技的創新跟突圍，採取更加積極的財政政策以及寬鬆的貨幣政策。緊跟在後的美國總統川普訪陸，台灣問題會成為川習會的關注重點之一。

2026-03-04 14:53