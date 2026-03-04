聽新聞
陸查處劉世芳外甥「賺紅錢」 陸委會：提前干預台灣年底選舉
港媒日前指控內政部長劉世芳外甥在大陸企業任職，大陸國台辦宣布依法依規查處。面對陸委會呼籲中共懸崖勒馬，國台辦4日回應稱，「該懸崖勒馬的是民進黨當局自己」。對此，陸委會晚間反擊指控陸方，目標在「提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作」，手段卑劣。
對於劉世芳外甥一案，陸委會4日晚間透過書面表示， 中共近年來對台打壓，常以「反獨」為藉口，事實上在推進「促統」，更企圖在未統之前，達到「未統先治」的目的。
陸委會指出，本案的實質目標就是要提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作，破壞台灣公權力依法行政。這樣的卑劣手段，台灣人民早已了然於胸。
劉世芳外甥案後，陸委會2月28日發布首次「2026中國大陸經濟風險警示」，提醒台商赴陸投資經營及工作須審慎評估，並呼籲中共當局「懸崖勒馬」，不要以政治干預正常的經貿活動。
國台辦發言人張晗4日上午在例行記者會上表示，應該「懸崖勒馬」的是民進黨當局，並警告對「台獨頑固份子」及為其提供支持的企業、個人，將以事實為依據、以法律為準繩，採取一切必要措施嚴厲打擊，絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人一邊在中國大陸賺錢、一邊幹「吃飯砸鍋」的事。
