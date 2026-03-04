陸查處劉世芳外甥「賺紅錢」 陸委會：提前干預台灣年底選舉

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
內政部長劉世芳外甥被指控在大陸企業任職、「賺紅錢」，大陸國台辦宣布依法依規查處，陸委會4日晚間指，本案目標在「提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作」，手段卑劣。（本報資料照片）
內政部長劉世芳外甥被指控在大陸企業任職、「賺紅錢」，大陸國台辦宣布依法依規查處，陸委會4日晚間指，本案目標在「提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作」，手段卑劣。（本報資料照片）

港媒日前指控內政部長劉世芳外甥在大陸企業任職，大陸國台辦宣布依法依規查處。面對陸委會呼籲中共懸崖勒馬，國台辦4日回應稱，「該懸崖勒馬的是民進黨當局自己」。對此，陸委會晚間反擊指控陸方，目標在「提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作」，手段卑劣。

對於劉世芳外甥一案，陸委會4日晚間透過書面表示， 中共近年來對台打壓，常以「反獨」為藉口，事實上在推進「促統」，更企圖在未統之前，達到「未統先治」的目的。

陸委會指出，本案的實質目標就是要提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作，破壞台灣公權力依法行政。這樣的卑劣手段，台灣人民早已了然於胸。

劉世芳外甥案後，陸委會2月28日發布首次「2026中國大陸經濟風險警示」，提醒台商赴陸投資經營及工作須審慎評估，並呼籲中共當局「懸崖勒馬」，不要以政治干預正常的經貿活動。

國台辦發言人張晗4日上午在例行記者會上表示，應該「懸崖勒馬」的是民進黨當局，並警告對「台獨頑固份子」及為其提供支持的企業、個人，將以事實為依據、以法律為準繩，採取一切必要措施嚴厲打擊，絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人一邊在中國大陸賺錢、一邊幹「吃飯砸鍋」的事。

盼兩岸旅遊有所突破 大陸文旅部前副部長：非常希望更多陸客去台灣

大陸2026年政協會議4日下午開幕，在涉台議題上，前國台辦副主任陳元豐表示自己已不再崗位上，並未具體回應兩岸關係議題，而前大陸文旅部副部長李群則向本報表示「我們這方非常希望能夠更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸來」，認為今年兩岸旅遊是否可能有突破「需要雙方努力」。

孫中山誕辰160周年 大陸政協主席王滬寧：今年要辦好「隆重的紀念活動」

大陸政協第十四屆第四次會議4日下午開幕，由大陸政協主席王滬寧作工作報告，他指出，今年大陸政協要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動。

學者張五岳：陸兩會聚焦經濟建設 台灣問題因「2事」成川習會重點

大陸全國「兩會」（政協、人大）在北京登場，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳4日指出，「兩會」將通過的「十五五規劃」，一定會以經濟建設為中心，以內需消費為抓手，主軸一定是高科技的創新跟突圍，採取更加積極的財政政策以及寬鬆的貨幣政策。緊跟在後的美國總統川普訪陸，台灣問題會成為川習會的關注重點之一。

王毅：反對美以軍事打擊伊朗 北京也施壓伊朗確保航道開放

伊朗戰火燃起之際，中國外長王毅近日接連與多國外長溝通，3日他與以色列外長通電話時，表示伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，中國反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，呼籲立即停止軍事行動。另外，伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。北京也傳出向伊朗施壓，保持這個全球關鍵能源航道的開放。

北京—巴黎2.5萬 中東航線停擺 中方航司成飛歐美高效選擇

中東戰火衝擊海灣航空樞紐，阿拉伯聯合大公國一度關閉領空、航班大規模取消，造成大量經海灣中轉赴歐旅客滯留。中媒指，在卡達、阿聯酋等航司暫停營運下，客流轉向中歐直飛航線，而中方的航空公司無須繞行，具成本優勢，成為飛歐美最高效選擇。對於伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成船隻通行量幾乎歸零，地區乾散貨及貨櫃物流陷入停擺，不少中國外貿企業陷困境嘆「只能等」。

