大陸政協會議開幕…駐美、日大使遭媒體包圍 低調避答提問

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸駐日大使吳江浩，從入口就一路被問到進入會場，雖基本上都迴避問題，但仍保持禮貌。（記者廖士鋒／攝影）
大陸政協十四屆四次會議4日下午於北京開幕，具備大陸政協委員身分的大陸駐美大使謝鋒、駐日大使吳江浩，受到高度關注，但面對記者層層包圍追問，兩人都沒有多做回應，顯得相當低調。前大陸駐法大使盧沙野則面於今年大陸與歐洲關係，評論道「應該會比去年好吧」。

4日中午結束大陸人大新聞發布會後，緊接著下午就是大陸政協會議的開幕，今日北京飄著大雪，委員們入場時，外頭氣溫非常低，工作人員也循例準備熱茶提供給現場與會人士。

最先被媒體捕捉到的，是大陸駐美大使謝鋒，他面對多家媒體記者提問時並未回應，本報記者詢問他如何看待台灣問題時，他也沒有說話，隨後快步踏入記者無法前往的內部區域。

其後抵達的大陸駐日大使吳江浩，面對大批媒體追問大陸與日本關係以及台灣議題，僅低調表示「開完會再說」、「先開兩會」，並提醒媒體「小心摔跤」（後方地面有不平的埋線設計）。

至於以鷹派發言著稱的大陸政府歐洲事務特別代表、前駐法大使盧沙野，面對媒體包圍提問對今年大陸與歐洲關係的展望時，他則說「應該會比去年好吧」，其後他也訝異的說「這麼多人」（指記者陣仗大）；而就關稅問題對大陸對外貿易影響，他評論道，「其實我覺得現在中國的處境是非常主動的。」

大陸駐日大使吳江浩4日下午進入政協會場。（記者廖士鋒／攝影）
大陸駐美大使謝鋒面對記者追訪，顯得相當低調。（記者廖士鋒／攝影）
大陸政府歐洲事務代表、前駐法大使盧沙野，4日評價大陸與歐洲關係「應該會比去年好」。（記者廖士鋒／攝影）
談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

伊朗局勢引發外界關注是否影響川習會進程，大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨日表示，「元首外交對美中關係發揮不可替代的戰略引領作用」，中方願與美方一道，加強各層級各管道的溝通。

關注長遠利益 智庫：美中無意牽扯進伊朗問題

美國與以色列攻擊伊朗當天，中國大陸在開戰後幾小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社分析，目前無跡象顯示北京將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，北京都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中方關注利益包括美國總統川普預計四月初的北京行。

賴總統稱對岸「大陸」 國台辦：兩岸是一家人

賴清德總統二月廿四日出席海基會台商春節活動時，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，大陸國台辦發言人張晗昨回應，順應大勢、順應民心才是明智之舉。「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

政協開幕 王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年紀念

大陸全國政協第十四屆第四次會議昨日開幕，中共總書記習近平等領導人皆出席，由大陸全國政協主席王滬寧作工作報告。在涉台工作上，他指出，今年大陸政協要「辦好紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動」。

盼兩岸旅遊有所突破 大陸文旅部前副部長：非常希望更多陸客去台灣

大陸2026年政協會議4日下午開幕，在涉台議題上，前國台辦副主任陳元豐表示自己已不再崗位上，並未具體回應兩岸關係議題，而前大陸文旅部副部長李群則向本報表示「我們這方非常希望能夠更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸來」，認為今年兩岸旅遊是否可能有突破「需要雙方努力」。

享壽109歲 「胡錦濤的伯樂」 中共元老宋平病逝

新華社報導，中共元老宋平昨日在北京病逝，享嵩壽一○九歲。宋平曾任中共政治局常委，更是中共第四代領導人胡錦濤的「政治伯樂」，也被認為是中共總書記習近平中共十八大後推進反腐和改革的重要站台者。

