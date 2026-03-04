大陸政協會議開幕…駐美、日大使遭媒體包圍 低調避答提問

大陸政協十四屆四次會議4日下午於北京開幕，具備大陸政協委員身分的大陸駐美大使謝鋒、駐日大使吳江浩，受到高度關注，但面對記者層層包圍追問，兩人都沒有多做回應，顯得相當低調。前大陸駐法大使盧沙野則面於今年大陸與歐洲關係，評論道「應該會比去年好吧」。

4日中午結束大陸人大新聞發布會後，緊接著下午就是大陸政協會議的開幕，今日北京飄著大雪，委員們入場時，外頭氣溫非常低，工作人員也循例準備熱茶提供給現場與會人士。

最先被媒體捕捉到的，是大陸駐美大使謝鋒，他面對多家媒體記者提問時並未回應，本報記者詢問他如何看待台灣問題時，他也沒有說話，隨後快步踏入記者無法前往的內部區域。

其後抵達的大陸駐日大使吳江浩，面對大批媒體追問大陸與日本關係以及台灣議題，僅低調表示「開完會再說」、「先開兩會」，並提醒媒體「小心摔跤」（後方地面有不平的埋線設計）。

至於以鷹派發言著稱的大陸政府歐洲事務特別代表、前駐法大使盧沙野，面對媒體包圍提問對今年大陸與歐洲關係的展望時，他則說「應該會比去年好吧」，其後他也訝異的說「這麼多人」（指記者陣仗大）；而就關稅問題對大陸對外貿易影響，他評論道，「其實我覺得現在中國的處境是非常主動的。」

大陸駐日大使吳江浩4日下午進入政協會場。（記者廖士鋒／攝影）

大陸駐美大使謝鋒面對記者追訪，顯得相當低調。（記者廖士鋒／攝影）