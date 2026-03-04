聽新聞
中國大陸政協開幕 指2026辦好孫中山160周年誕辰紀念
中國全國政協14屆四次會議今天下午在北京人民大會堂開幕，全國政協主席王滬寧發表工作報告。王滬寧提到，全國政協2025年舉辦了第8屆「兩岸基層治理論壇」，今年要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動。
中國全國政協今天下午舉行開幕式，中共總書記習近平等黨政領導人參加。王滬寧說，2025年是「中國式現代化」進程中具有重要意義的一年。「十四五」圓滿收官（收尾），中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力「躍上新台階」，中國式現代化邁出「新的堅實步伐」。
他說，中共20屆四中全會召開，擘畫了「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）發展藍圖。紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，「振奮民族精神、激發愛國熱情、凝聚奮鬥力量」。
王滬寧在回顧全國政協2025年工作時提到，政協舉辦了第8屆「兩岸基層治理論壇」；邀請242名港澳委員和僑胞代表，參加「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，並觀禮閱兵式。
他在講述2026年主要任務時表示，2026年是「十五五」開局之年。要毫不動搖堅持中國共產黨的領導，把牢正確政治方向。堅持把黨的創新理論武裝融入日常抓在經常，提升思想政治引領、廣泛凝聚共識工作實效。要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動。圍繞「十五五」規劃實施議政建言，以高質量履職成果服務中共黨和國家中心任務。
中國全國政協14屆四次會議今天日下午3時將在北京人民大會堂開幕，11日上午閉幕，會期7天。今天出席開幕式的應出席委員2125人，實到2078人。
