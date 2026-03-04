快訊

孫中山誕辰160周年 大陸政協主席王滬寧：今年要辦好「隆重的紀念活動」

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸政協主席王滬寧4日下午作工作報告。（記者廖士鋒／攝影）
大陸政協主席王滬寧4日下午作工作報告。（記者廖士鋒／攝影）

大陸政協第十四屆第四次會議4日下午開幕，由大陸政協主席王滬寧作工作報告，他指出，今年大陸政協要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動

王滬寧在報告中，爬梳了大陸政協去年的相關工作成果，在涉台與涉外議題上，他指出2025年政協堅持大團結大聯合，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。當中包含，舉辦第八屆兩岸基層治理論壇。邀請242名港澳委員和僑胞代表參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會、觀禮閱兵式。

涉外上，他稱政協統籌開展公共外交、民間外交、智庫外交，「服務黨和國家對外工作大局」。大陸政協及所屬機構開展各類對外交往活動210場，來自129個國家、國際和地區組織的外方人士1781人次參與。主席會議成員2人次作為大陸國家主席習近平特使赴國外出席重要活動，在國內出席外事活動139人次，出訪15人次。另還有舉辦「進政協」相關活動，和越南祖國陣線、歐盟經濟社會委員會等舉辦相關活動等。此外還有邀請亞太國家宗教界人士參訪新疆。

對於2026年大陸政協主要任務，王滬寧強調，要堅持聚焦黨和國家中心任務鋁質盡責，為實現十五五良好開局廣泛凝聚人心。

王滬寧提到，「要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動」。「要加強政協對外友好交往，講好中國故事、中國全過程人民民主故事。」

公開資料顯示，孫中山出生於1866年11月12日，但大陸計算孫中山誕辰的年份，與台灣不同。我方以1965年為孫中山百年誕辰，並舉辦大會紀念，此後120年誕辰、150年誕辰都是比照辦理，陸方則以1966年舉辦孫中山百年誕辰紀念大會。去年11月大陸政協常委會已經通過，預計將於今年隆重紀念孫中山誕辰160歲。

在大陸政協先前的通告中指出，2016年11月12日是「偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅孫中山先生」誕辰150周年紀念日。為緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的歷史功勛，學習、繼承和發揚孫中山先生的愛國思想、革命意志和進取精神，鞏固和發展海內外中華兒女的大團結，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，「維護兩岸關係和平發展，共同推進祖國和平統一大業」，最大限度地把全民族的力量凝聚起來，致力於實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢，政協常委會決定屆時舉行「隆重的紀念活動」。

相關新聞

談中日關係 陸全國人大：台灣問題是中國內政、絕不允外國干涉

日本首相高市早苗去年11月在眾議院發表涉台言論後引起北京激烈反對，雙方外交僵局仍未出現顯著緩解。大陸全國人大4日表示，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心」、「中國人民絕不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權統一、領土完整。」

孫中山誕辰160周年 大陸政協主席王滬寧：今年要辦好「隆重的紀念活動」

大陸政協第十四屆第四次會議4日下午開幕，由大陸政協主席王滬寧作工作報告，他指出，今年大陸政協要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動。

學者張五岳：陸兩會聚焦經濟建設 台灣問題因「2事」成川習會重點

大陸全國「兩會」（政協、人大）在北京登場，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳4日指出，「兩會」將通過的「十五五規劃」，一定會以經濟建設為中心，以內需消費為抓手，主軸一定是高科技的創新跟突圍，採取更加積極的財政政策以及寬鬆的貨幣政策。緊跟在後的美國總統川普訪陸，台灣問題會成為川習會的關注重點之一。

王毅：反對美以軍事打擊伊朗 北京也施壓伊朗確保航道開放

伊朗戰火燃起之際，中國外長王毅近日接連與多國外長溝通，3日他與以色列外長通電話時，表示伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，中國反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，呼籲立即停止軍事行動。另外，伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。北京也傳出向伊朗施壓，保持這個全球關鍵能源航道的開放。

北京—巴黎2.5萬 中東航線停擺 中方航司成飛歐美高效選擇

中東戰火衝擊海灣航空樞紐，阿拉伯聯合大公國一度關閉領空、航班大規模取消，造成大量經海灣中轉赴歐旅客滯留。中媒指，在卡達、阿聯酋等航司暫停營運下，客流轉向中歐直飛航線，而中方的航空公司無須繞行，具成本優勢，成為飛歐美最高效選擇。對於伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成船隻通行量幾乎歸零，地區乾散貨及貨櫃物流陷入停擺，不少中國外貿企業陷困境嘆「只能等」。

「和平委員會秒變厭惡和平」 中官媒14秒影片諷美

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

