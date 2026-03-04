孫中山誕辰160周年 大陸政協主席王滬寧：今年要辦好「隆重的紀念活動」

大陸政協第十四屆第四次會議4日下午開幕，由大陸政協主席王滬寧作工作報告，他指出，今年大陸政協要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動。

王滬寧在報告中，爬梳了大陸政協去年的相關工作成果，在涉台與涉外議題上，他指出2025年政協堅持大團結大聯合，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧。當中包含，舉辦第八屆兩岸基層治理論壇。邀請242名港澳委員和僑胞代表參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會、觀禮閱兵式。

涉外上，他稱政協統籌開展公共外交、民間外交、智庫外交，「服務黨和國家對外工作大局」。大陸政協及所屬機構開展各類對外交往活動210場，來自129個國家、國際和地區組織的外方人士1781人次參與。主席會議成員2人次作為大陸國家主席習近平特使赴國外出席重要活動，在國內出席外事活動139人次，出訪15人次。另還有舉辦「進政協」相關活動，和越南祖國陣線、歐盟經濟社會委員會等舉辦相關活動等。此外還有邀請亞太國家宗教界人士參訪新疆。

對於2026年大陸政協主要任務，王滬寧強調，要堅持聚焦黨和國家中心任務鋁質盡責，為實現十五五良好開局廣泛凝聚人心。

王滬寧提到，「要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動」。「要加強政協對外友好交往，講好中國故事、中國全過程人民民主故事。」

公開資料顯示，孫中山出生於1866年11月12日，但大陸計算孫中山誕辰的年份，與台灣不同。我方以1965年為孫中山百年誕辰，並舉辦大會紀念，此後120年誕辰、150年誕辰都是比照辦理，陸方則以1966年舉辦孫中山百年誕辰紀念大會。去年11月大陸政協常委會已經通過，預計將於今年隆重紀念孫中山誕辰160歲。

在大陸政協先前的通告中指出，2016年11月12日是「偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅孫中山先生」誕辰150周年紀念日。為緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的歷史功勛，學習、繼承和發揚孫中山先生的愛國思想、革命意志和進取精神，鞏固和發展海內外中華兒女的大團結，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，「維護兩岸關係和平發展，共同推進祖國和平統一大業」，最大限度地把全民族的力量凝聚起來，致力於實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢，政協常委會決定屆時舉行「隆重的紀念活動」。