學者張五岳：陸兩會聚焦經濟建設 台灣問題因「2事」成川習會重點

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
台北經營管理研究院、台灣儒商文化協會、傑出大陸台商聯誼會、傑出亞洲台商聯誼會4日上午舉辦「當前景氣的挑戰與機遇」論壇。記者林宸誼／攝影
大陸全國「兩會」（政協、人大）在北京登場，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳4日指出，「兩會」將通過的「十五五規劃」，一定會以經濟建設為中心，以內需消費為抓手，主軸一定是高科技的創新跟突圍，採取更加積極的財政政策以及寬鬆的貨幣政策。緊跟在後的美國總統川普訪陸，台灣問題會成為川習會的關注重點之一。

張五岳在台北經營管理研究院、台灣儒商文化協會、傑出大陸台商聯誼會、傑出亞洲台商聯誼會合辦「當前景氣的挑戰與機遇論壇」上表示，預估5日大陸國務院總理李強政府工作報告中，公布今年大陸GDP目標增速，大概會落在4.5到5左右；消費者物價指數（CPI）應該還是2到3，至於降低城鎮失業率，或者房地產的問題，透過財政赤字一定會往舉債方向繼續上調。

至於今年今年兩岸關係，他認為是「挑戰多於機遇，審慎但並不悲觀」。尤其兩會之後緊接川普將訪問大陸，美國現在全力為川習會做準備，今年如果沒有意外的話，會有4次以上的川習會晤。包括4月川普訪美、習近平訪美、11月深圳APEC、12月美國G20，台灣問題會成為一個川習會的關注重點之一。

張五岳進一步指出，從先前美國2026年公布新版的「國防戰略」，連提大陸都不提，甚至川普在最新美國國會的國情咨文上，吹噓美國有多偉大，美國有多好，但他一句話都不提大陸。就是盡量避免川習會，產生一些不必要的困擾。

他認為川、習2人本來在台灣問題上沒有那麼大的歧見，但是2個問題出現，讓台灣問題變得更加凸顯。首先就是日本首相高市早苗提出「台灣有事就是日本有事」，從大陸的角度來看，美國在台海問題上都維持戰略模糊，但高市早苗怎麼可能在台海問題上維持戰略清晰；第二就是去年12月川普對台灣進行史上最大規模、111億美元的軍售，因上述二事，台灣問題成為川習會關注重點之一。

至於美中到底會不會脫鉤？張五岳指出，高科技晶片AI是脫定了，AI科技會變成兩套標準；但是大部分的製造業是不會脫鉤，即使想脫鉤也脫不了，連大陸C919的飛機、飛行記錄器、機翼與核心，以及引擎都要靠美國的。所以如果沒有美國提供元件，大陸C919的飛機連飛都不能飛了。

全國台企聯常務副會長、運時通家具控股集團董事長陳燕木表示，美國總統川普的高關稅政策，讓在大陸的台商受不了，只好跑到越南設廠；現在若還能在大陸存活下來，就一定要走內銷市場、做品牌。

陳燕木解釋，以他所提出的「2526」密碼來看，大陸能夠買高檔商品的約有6億人口，6億就是「2個美國、5個日本、26個台灣」，因此大陸的內銷市場，對任何企業來講都非常重要。

陳燕木提出，留在大陸做內銷的台商，必須要做「品牌+生產」，也就是「植物+動物」策略，他進一步解釋，「植物」就是「立地產業」，也就是品牌深耕；「動物」則是「游牧綠洲」，也就是生產要素。

台北經營管理研究院院長陳明璋指出，美國總統川普已經無法無天，台灣也難以一馬平川，企業無悲觀權利，挑戰本是企業天職，要永遠有下一步的想法，因為誰有下一步準備誰就是贏家。

貨幣政策 川習會 財政赤字

談中日關係 陸全國人大：台灣問題是中國內政、絕不允外國干涉

日本首相高市早苗去年11月在眾議院發表涉台言論後引起北京激烈反對，雙方外交僵局仍未出現顯著緩解。大陸全國人大4日表示，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心」、「中國人民絕不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權統一、領土完整。」

學者張五岳：陸兩會聚焦經濟建設 台灣問題因「2事」成川習會重點

大陸全國「兩會」（政協、人大）在北京登場，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳4日指出，「兩會」將通過的「十五五規劃」，一定會以經濟建設為中心，以內需消費為抓手，主軸一定是高科技的創新跟突圍，採取更加積極的財政政策以及寬鬆的貨幣政策。緊跟在後的美國總統川普訪陸，台灣問題會成為川習會的關注重點之一。

王毅：反對美以軍事打擊伊朗 北京也施壓伊朗確保航道開放

伊朗戰火燃起之際，中國外長王毅近日接連與多國外長溝通，3日他與以色列外長通電話時，表示伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，中國反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，呼籲立即停止軍事行動。另外，伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。北京也傳出向伊朗施壓，保持這個全球關鍵能源航道的開放。

北京—巴黎2.5萬 中東航線停擺 中方航司成飛歐美高效選擇

中東戰火衝擊海灣航空樞紐，阿拉伯聯合大公國一度關閉領空、航班大規模取消，造成大量經海灣中轉赴歐旅客滯留。中媒指，在卡達、阿聯酋等航司暫停營運下，客流轉向中歐直飛航線，而中方的航空公司無須繞行，具成本優勢，成為飛歐美最高效選擇。對於伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成船隻通行量幾乎歸零，地區乾散貨及貨櫃物流陷入停擺，不少中國外貿企業陷困境嘆「只能等」。

「和平委員會秒變厭惡和平」 中官媒14秒影片諷美

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

回應美以攻伊朗 陸全國人大：任何國家都沒有主宰他國命運的權力

美國與以色列攻擊伊朗導致中東局勢震盪，伊朗領導人哈米尼也已經身亡，加上先前委內瑞拉總統馬杜洛被美國派兵抓捕，就上述國際局勢變化，大陸全國人大表態稱，高度關注伊朗局勢，並強調，任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運的權力，更不能在世界上我行我素。

