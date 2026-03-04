學者張五岳：陸兩會聚焦經濟建設 台灣問題因「2事」成川習會重點

大陸全國「兩會」（政協、人大）在北京登場，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳4日指出，「兩會」將通過的「十五五規劃」，一定會以經濟建設為中心，以內需消費為抓手，主軸一定是高科技的創新跟突圍，採取更加積極的財政政策以及寬鬆的貨幣政策。緊跟在後的美國總統川普訪陸，台灣問題會成為川習會的關注重點之一。

張五岳在台北經營管理研究院、台灣儒商文化協會、傑出大陸台商聯誼會、傑出亞洲台商聯誼會合辦「當前景氣的挑戰與機遇論壇」上表示，預估5日大陸國務院總理李強政府工作報告中，公布今年大陸GDP目標增速，大概會落在4.5到5左右；消費者物價指數（CPI）應該還是2到3，至於降低城鎮失業率，或者房地產的問題，透過財政赤字一定會往舉債方向繼續上調。

至於今年今年兩岸關係，他認為是「挑戰多於機遇，審慎但並不悲觀」。尤其兩會之後緊接川普將訪問大陸，美國現在全力為川習會做準備，今年如果沒有意外的話，會有4次以上的川習會晤。包括4月川普訪美、習近平訪美、11月深圳APEC、12月美國G20，台灣問題會成為一個川習會的關注重點之一。

張五岳進一步指出，從先前美國2026年公布新版的「國防戰略」，連提大陸都不提，甚至川普在最新美國國會的國情咨文上，吹噓美國有多偉大，美國有多好，但他一句話都不提大陸。就是盡量避免川習會，產生一些不必要的困擾。

他認為川、習2人本來在台灣問題上沒有那麼大的歧見，但是2個問題出現，讓台灣問題變得更加凸顯。首先就是日本首相高市早苗提出「台灣有事就是日本有事」，從大陸的角度來看，美國在台海問題上都維持戰略模糊，但高市早苗怎麼可能在台海問題上維持戰略清晰；第二就是去年12月川普對台灣進行史上最大規模、111億美元的軍售，因上述二事，台灣問題成為川習會關注重點之一。

至於美中到底會不會脫鉤？張五岳指出，高科技晶片AI是脫定了，AI科技會變成兩套標準；但是大部分的製造業是不會脫鉤，即使想脫鉤也脫不了，連大陸C919的飛機、飛行記錄器、機翼與核心，以及引擎都要靠美國的。所以如果沒有美國提供元件，大陸C919的飛機連飛都不能飛了。

全國台企聯常務副會長、運時通家具控股集團董事長陳燕木表示，美國總統川普的高關稅政策，讓在大陸的台商受不了，只好跑到越南設廠；現在若還能在大陸存活下來，就一定要走內銷市場、做品牌。

陳燕木解釋，以他所提出的「2526」密碼來看，大陸能夠買高檔商品的約有6億人口，6億就是「2個美國、5個日本、26個台灣」，因此大陸的內銷市場，對任何企業來講都非常重要。

陳燕木提出，留在大陸做內銷的台商，必須要做「品牌+生產」，也就是「植物+動物」策略，他進一步解釋，「植物」就是「立地產業」，也就是品牌深耕；「動物」則是「游牧綠洲」，也就是生產要素。

台北經營管理研究院院長陳明璋指出，美國總統川普已經無法無天，台灣也難以一馬平川，企業無悲觀權利，挑戰本是企業天職，要永遠有下一步的想法，因為誰有下一步準備誰就是贏家。