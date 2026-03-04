快訊

回應美以攻伊朗 陸全國人大：任何國家都沒有主宰他國命運的權力

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸十四屆全國人大四次會議預備會議4日上午舉行，圖為中午散會時代表們步出會場。（記者廖士鋒／攝影）
美國與以色列攻擊伊朗導致中東局勢震盪，伊朗領導人哈米尼也已經身亡，加上先前委內瑞拉總統馬杜洛被美國派兵抓捕，就上述國際局勢變化，大陸全國人大表態稱，高度關注伊朗局勢，並強調，任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運的權力，更不能在世界上我行我素。

大陸十四屆全國人大四次會議4日中午舉行新聞發布會，有土耳其記者詢問，美國與以色列對伊朗發動軍事行動，委內瑞拉總統也被捕，先前川普要吞定格陵蘭，隨著國際治理秩序的破碎，國際社會深表擔憂，就此如何看待？

大陸全國人大會議發言人婁勤儉回應指，大陸高度關注伊朗局勢，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，大陸呼籲立即停止軍事行動避免緊張事態進一步升級，恢復對話，維護中東地區和平穩定，大陸願為此「繼續發揮負責任大國作用」。

婁勤儉強調，大陸一貫認為，大小國家相互尊重、一律平等，是歷史進步的要求，也是聯合國憲章首要原則，「任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素」。

他表示，過去1年國際格局演變走向重要分水嶺，經濟全球化遭遇嚴重衝擊，全球局部戰爭和跨境衝突頻繁，面對世界變亂交織，合作共贏才是人間正道。

他說，去年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年，兩次世界大戰浩劫讓國際社會痛定思痛，聯合國應運而生，多年來的實踐，聯合國作用只能加強、不能減弱，聯合國地位必須維護、不能取代。他稱，大陸作為世界主要大國、安理會常任理事國，願堅定維護聯合國權威和地位，堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，踐行真正多邊主義，為改革完善全球治理、推動構建人類命運共同體做出更多貢獻。

另有捷克媒體提問，去年歐洲多國政要訪問大陸，有觀點認為歐洲正轉向中國，也有觀點認為經貿領域上歐洲面臨中國挑戰。婁勤儉回應，去年是大陸同歐盟建交50周年，中歐高層交往密切，大陸國家主席習近平同歐洲領導人多次會晤，就加強中歐夥伴關係、深化互利合作、共同應對全球性挑戰達成重要共識，中歐務實合作成果豐碩，文化交流有聲有色，「事實證明歐洲需要中國，中國也需要歐洲。」

他表示，中歐經貿關係本質是優勢互補、互利共贏，對大陸的合作，有利於歐洲發展經濟、提升民生福祉，他舉出多個例子，並強調中歐之間沒有根本利害衝突和地緣政治矛盾。大陸願同歐方一道，堅持夥伴關係基本地位，妥善處理經貿分歧，打造更多合作議程，攜手應對「全球性挑戰」。去年大陸與歐洲議會同步取消交往限制，重啟中斷多年的立法機構機制交流。「全國人大願加強同歐洲議會和歐洲國家議會的友好交往，不斷增進了解、擴大共識、推動合作。」

大陸十四屆全國人大四次會議預備會議4日上午舉行，會後因戶外下起大雪，代表們離場紛紛撐傘。（記者廖士鋒／攝影）
