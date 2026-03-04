快訊

談中日關係 陸全國人大：台灣問題是中國內政、絕不允外國干涉

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸十四屆全國人大四次會議新聞發布會4日中午舉行，會議發言人婁勤儉針對中日關係等外交議題發表回應。（記者廖士鋒／攝影）
日本首相高市早苗去年11月在眾議院發表涉台言論後引起北京激烈反對，雙方外交僵局仍未出現顯著緩解。大陸全國人大4日表示，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心」、「中國人民絕不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權統一、領土完整。」

大陸十四屆全國人大四次會議新聞發布會4日中午舉行，前江蘇省委書記婁勤儉擔任新聞發言人，期間新加坡聯合早報提問，大陸與周邊國家的交往頻繁，但中日關係出現的困難也引起關注，大陸將如何推動包含日本在內的周邊國家關係發展？

婁勤儉回應，周邊國家是搬不走的鄰居，大國與周邊如何相處折射出大國世界觀、秩序觀、價值觀，大陸始終將周邊至於外交全域首要位置，始終致力於促進地區和平穩定和發展繁榮，大陸國家主席習近平「幾乎遍訪周邊國家」，去年主場外交和重要出訪更是著眼周邊，在元首外交戰略引領下，大陸同周邊國家鞏固戰略互信、深化全方位合作，加強各領域交流，為地區穩定發展注入強勁動能。

他表示，維護國家主權安全發展利益，是所有對外交往的出發點和落腳點，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心」。他稱，「日本領導人發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對，中國人民絕不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權統一、領土完整。」

婁勤儉指出，當前，「求穩謀治」仍是地區主流期待，區域發展融合大勢不可逆轉，我們將深入貫徹中央周邊工作會議精神，聚焦構建周邊命運共同體，共同堅持睦鄰安鄰惠鄰，親誠惠容、命運與共理念方針，攜手周邊國家共建和平安寧繁榮美麗友好家園，大陸全國人大也將加強與周邊國家雙多邊交流合作。

