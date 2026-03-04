快訊

川普到訪前...陸全國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸十四屆全國人大四次會議新聞發布會4日中午舉行，會議仍由前江蘇省委書記婁勤儉擔任新聞發言人。（記者廖士鋒／攝影）
中東局勢動盪之下，大國關係備受矚目。大陸十四屆全國人大四次會議新聞發布會4日中午舉行，會議仍由前江蘇省委書記婁勤儉擔任新聞發言人，他在談論中美關係時，表示大陸願同美方一道加強各層級個渠道溝通，為雙方合作開闢更寬廣空間，同時大陸也有自己原則底線，堅決捍衛自身主權安全。

發布會期間，彭博提問，鑒於伊朗局勢，以及美國總統川普即將訪問北京，大陸如何看待雙方關係發展等議題？婁勤儉回應，大陸一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏，中共領導人習近平指出兩國做夥伴、做朋友，是歷史啟示也是現實需要，中美相互成就、共同繁榮是看得見摸得著的實景。

婁勤儉指，元首外交是中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，去年以來習近平與川普保持經常性溝通，為中美關係聚能穩健前行、校準航向注入動力，「兩國關係保持總體穩定向好」，受兩國和國際社會普遍歡迎。他稱，事實證明中美合則兩利，鬥則俱傷，雙方只要不折不扣落實兩國元首達成重要共識，秉持平等互惠尊重合作態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可推動兩國關係向前發展。

婁勤儉強調，大陸願同美方一道「加強各層級各渠道溝通，為雙方合作開闢更寬廣空間」，同時大陸「也有自己原則和底線，將一如既往，堅決捍衛自身主權安全發展利益」。他分享大陸全國人大邀請美國眾議員代表團到訪，與美國參議員保持對話，派出人大青年代表團訪美。他表示，美方議員普遍感受是「見比不見好、談比不談強」，大陸人大願同美國國會保持交流，希望美國國會能夠客觀理解看待大陸和大陸發展，多做有利於中美關係和兩國人民友好的事。

