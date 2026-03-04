快訊

陸全國人大會議5日開幕！議程11項 會期8天、較往年多1天

聯合報／ 記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，大會將於5日上午召開，12日下午閉幕，會期8天。記者黃雅慧／攝影
大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，大會將於5日上午召開，12日下午閉幕，會期8天。記者黃雅慧／攝影

中國大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，今年大會將於3月5日上午召開，12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議。相較去年會議日程的7天多了1天。

婁勤儉表示，今年是中共建黨105周年，「十五五」規劃開局之年，即將召開的會議是一件大事。他表示，目前實有代表2,778位 目前2,773位報到。

會上指出，今年大會議程共有11項，包括：審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案；審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案。

另外，還有審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告；審議關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。相較去年7項議程，共多了4項。

婁勤儉表示，會議期間將舉行3場主題記者會，請大陸國務院有關部門主要負責同志就經濟、民生、外交主題回應媒體提問。且每次全體會議前將安排「代表通道」，介紹履職情況，反映代表心聲；全體會議後將安排「部長通道」，解讀政策措施。

何時正式開放上海遊客到金門、馬祖？陸國台辦回應了

陸方過年前宣布將開放上海市民眾到金門馬祖旅遊，目前已經1個月，但尚未見有具體公布讓民眾申請簽注等措施，而大陸國台辦4日回應表示，相關舉措正在落實，如有新進展將向社會公布。

陸全國人大會議5日開幕！議程11項 會期8天、較往年多1天

中國大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，今年大會將於3月5日上午召開，12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議。相較去年會議日程的7天多了1天。

首度回應賴總統改口稱「大陸」 陸國台辦：兩岸都是中國人、一家人

賴總統2月24日出席海基會台商春節聯誼活動時，一改先前稱呼，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，而大陸國台辦在沉寂多日後首度公開回應，表示順應大勢、順應民心才是明智之舉，大陸也重申「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

川普到訪前...陸全國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

中東局勢動盪之下，大國關係備受矚目。大陸十四屆全國人大四次會議新聞發布會4日中午舉行，會議仍由前江蘇省委書記婁勤儉擔任新聞發言人，他在談論中美關係時，表示大陸願同美方一道加強各層級個渠道溝通，為雙方合作開闢更寬廣空間，同時大陸也有自己原則底線，堅決捍衛自身主權安全。

春哥侃陸／中東戰情禍福難料 北京兩會大談愛民藏深意

近期兩件大事，對全球來說，是由伊朗而彌漫至大半個中東的戰雲；對中國來說，是政治大事北京兩會（全國人大與全國政協會議）。這兩件事看似各走各路，實則內有關連。戰局輸贏，定論尚早，但戰雲密布影響已現，外部看伊朗事件影響最大的，是中國經濟和國際戰略，內部可見影響，是今年北京兩會「人民」二字分量加重。

大陸兩會登場 五關鍵詞出列

大陸全國兩會（政協、人大）將在今（4）、明（5）日陸續登場。此次全國政協新聞發言人劉結一昨（3）日在記者會上指出，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

