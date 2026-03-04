陸全國人大會議5日開幕！議程11項 會期8天、較往年多1天

中國大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，今年大會將於3月5日上午召開，12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議。相較去年會議日程的7天多了1天。

婁勤儉表示，今年是中共建黨105周年，「十五五」規劃開局之年，即將召開的會議是一件大事。他表示，目前實有代表2,778位 目前2,773位報到。

會上指出，今年大會議程共有11項，包括：審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案；審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案。

另外，還有審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告；審議關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。相較去年7項議程，共多了4項。

婁勤儉表示，會議期間將舉行3場主題記者會，請大陸國務院有關部門主要負責同志就經濟、民生、外交主題回應媒體提問。且每次全體會議前將安排「代表通道」，介紹履職情況，反映代表心聲；全體會議後將安排「部長通道」，解讀政策措施。