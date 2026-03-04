快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

何時正式開放上海遊客到金門、馬祖？陸國台辦回應了

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗4日步入記者會會場。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人張晗4日步入記者會會場。（記者廖士鋒／攝影）

陸方過年前宣布將開放上海市民眾到金門馬祖旅遊，目前已經1個月，但尚未見有具體公布讓民眾申請簽注等措施，而大陸國台辦4日回應表示，相關舉措正在落實，如有新進展將向社會公布。

大陸國台辦4日上午記者會上，本報記者詢問陸方開放上海民眾到金馬旅遊相關進度，發言人張晗回應，2月4日文化和旅遊部宣布近期將恢復上海居民赴金馬旅遊，有關舉措順應了兩岸同胞對加強交流合作的熱切期盼，「相關舉措正在落實，如有新進展將向社會公布。」

另對於近日英國《金融時報》刊發題為「讓中國大陸遊客重返台灣」報導，表示大陸已就兩岸旅遊作出政治表態，並在未從台灣獲得實質性讓步的情況下啟動了重開措施。台灣應展現更大靈活性，將旅遊與政治分割處理。張晗對此表示，我們積極推動兩岸旅遊交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹。任何有利於兩岸交流合作、增進同胞利益福祉的措施，我們都會積極推動、全力促成。

張晗指出，希望民進黨當局順應民意，正視台灣民眾的福祉，採取實際行動解除對包括旅遊在內的兩岸交流往來的各種禁限。

此外本報記者還提問，大陸國台辦經濟局長彭慶恩升任國台辦副主任，目前為「一正四副」格局，對於大陸方面對台工作有何意義？未來是否會更加側重兩岸經貿合作與三通？對此張晗回應，這是中央台辦、國務院台辦「領導班子配備的正常安排」，「彭慶恩副主任將履行他的工作職責。」

張晗 兩岸交流 兩岸

延伸閱讀

首度回應賴總統改口稱「大陸」 陸國台辦：兩岸都是中國人、一家人

兩會前夕 陸多地召開涉台會議促交流

金馬困境…海漂垃圾爆量 民團促陸正視

港媒爆料 劉世芳收台商外甥政治獻金

相關新聞

何時正式開放上海遊客到金門、馬祖？陸國台辦回應了

陸方過年前宣布將開放上海市民眾到金門馬祖旅遊，目前已經1個月，但尚未見有具體公布讓民眾申請簽注等措施，而大陸國台辦4日回應表示，相關舉措正在落實，如有新進展將向社會公布。

首度回應賴總統改口稱「大陸」 陸國台辦：兩岸都是中國人、一家人

賴總統2月24日出席海基會台商春節聯誼活動時，一改先前稱呼，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，而大陸國台辦在沉寂多日後首度公開回應，表示順應大勢、順應民心才是明智之舉，大陸也重申「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

春哥侃陸／中東戰情禍福難料 北京兩會大談愛民藏深意

近期兩件大事，對全球來說，是由伊朗而彌漫至大半個中東的戰雲；對中國來說，是政治大事北京兩會（全國人大與全國政協會議）。這兩件事看似各走各路，實則內有關連。戰局輸贏，定論尚早，但戰雲密布影響已現，外部看伊朗事件影響最大的，是中國經濟和國際戰略，內部可見影響，是今年北京兩會「人民」二字分量加重。

大陸兩會登場 五關鍵詞出列

大陸全國兩會（政協、人大）將在今（4）、明（5）日陸續登場。此次全國政協新聞發言人劉結一昨（3）日在記者會上指出，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

人大將審民族團結法 內容涉兩岸融合

大陸14屆全國人大四次會議將於明（5）日開幕，會議期間預計審議「民族團結進步促進法草案」，法案主旨為鑄牢中華民族共同體意識，內容涉及深化兩岸融合，增進台胞對中華民族的歸屬感，推動弘揚中華文化等。該法還明確，境外人士如有製造民族分裂的行為，將依法追究法律責任。

戰雲密布 劉結一：陸是動盪世界穩定力量

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著中國大陸的作為，大陸全國政協會議發言人劉結一昨日表示「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」；同時重申大陸經濟長期向好趨勢沒有變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。