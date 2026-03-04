首度回應賴總統改口稱「大陸」 陸國台辦：兩岸都是中國人、一家人

賴總統2月24日出席海基會台商春節聯誼活動時，一改先前稱呼，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，而大陸國台辦在沉寂多日後首度公開回應，表示順應大勢、順應民心才是明智之舉，大陸也重申「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

大陸國台辦港澳局長兼發言人張晗，4日上午在記者會上回應賴總統的改口，她指出，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，據以謀獨挑釁，是造成台海局勢緊張動盪根本原因，「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展」。

張晗強調，兩岸關係和平發展，有利於增進兩岸同胞利益福祉，促進台灣社會和諧安寧，確保台灣同胞安居樂業，是人心所向、大勢所趨，順應大勢、順應民心才是明智之舉。

此前，賴清德2月24日出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，強調從前總統蔡英文到他任內，都是希望兩岸維持現狀。他並重申，兩岸有共同的目標，就是增進人民福祉，「我們希望交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向走」。

另對於大陸方面就內政部長劉世芳親屬在陸企任職的披露與「依法依規」查處宣示，陸委會2月28日發布首次「2026中國大陸經濟風險警示」，提醒台商赴陸投資經營及工作須審慎評估，並呼籲中共當局懸崖勒馬，不要以政治干預正常的經貿活動。張晗則回應，目前問題的關鍵是民進黨當局要正面回答劉世芳的親屬是否在大陸牟利，綠營是否存在一邊打壓參與迫害的兩岸交流人士，一邊利用親屬在大陸賺紅錢的雙標行為，而不是轉移焦點顧左右而言他。

張晗重申，大陸的懲治措施只針對極少數台獨頑固分子及其關聯企業金主，不涉及廣大台灣同胞和台商，民進黨當局故意混淆視聽，編造風險，目的是恐嚇台灣民眾製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作。「該懸崖勒馬的是民進黨當局自己」。

對於大陸方面在中東撤僑，我方政府提出有風險，張晗批評，在事關台灣同胞安危的緊要關頭，民進黨當局「仍一味政治操弄，喪失良知，泯滅人性」。她說，「他們最害怕見到的就是兩岸一家親患難見真情，竭力將政治圖謀置於民眾生命安危之上，其冷血與自私暴露無遺，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。」