快訊

LINE免費貼圖4款！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

聽新聞
0:00 / 0:00

首度回應賴總統改口稱「大陸」 陸國台辦：兩岸都是中國人、一家人

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗4日回應賴總統改口稱大陸，表示順應大勢、順應民心才是明智之舉。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人張晗4日回應賴總統改口稱大陸，表示順應大勢、順應民心才是明智之舉。（記者廖士鋒／攝影）

賴總統2月24日出席海基會台商春節聯誼活動時，一改先前稱呼，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，而大陸國台辦在沉寂多日後首度公開回應，表示順應大勢、順應民心才是明智之舉，大陸也重申「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

大陸國台辦港澳局長兼發言人張晗，4日上午在記者會上回應賴總統的改口，她指出，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，據以謀獨挑釁，是造成台海局勢緊張動盪根本原因，「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展」。

張晗強調，兩岸關係和平發展，有利於增進兩岸同胞利益福祉，促進台灣社會和諧安寧，確保台灣同胞安居樂業，是人心所向、大勢所趨，順應大勢、順應民心才是明智之舉。

此前，賴清德2月24日出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，強調從前總統蔡英文到他任內，都是希望兩岸維持現狀。他並重申，兩岸有共同的目標，就是增進人民福祉，「我們希望交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向走」。

另對於大陸方面就內政部長劉世芳親屬在陸企任職的披露與「依法依規」查處宣示，陸委會2月28日發布首次「2026中國大陸經濟風險警示」，提醒台商赴陸投資經營及工作須審慎評估，並呼籲中共當局懸崖勒馬，不要以政治干預正常的經貿活動。張晗則回應，目前問題的關鍵是民進黨當局要正面回答劉世芳的親屬是否在大陸牟利，綠營是否存在一邊打壓參與迫害的兩岸交流人士，一邊利用親屬在大陸賺紅錢的雙標行為，而不是轉移焦點顧左右而言他。

張晗重申，大陸的懲治措施只針對極少數台獨頑固分子及其關聯企業金主，不涉及廣大台灣同胞和台商，民進黨當局故意混淆視聽，編造風險，目的是恐嚇台灣民眾製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作。「該懸崖勒馬的是民進黨當局自己」。

對於大陸方面在中東撤僑，我方政府提出有風險，張晗批評，在事關台灣同胞安危的緊要關頭，民進黨當局「仍一味政治操弄，喪失良知，泯滅人性」。她說，「他們最害怕見到的就是兩岸一家親患難見真情，竭力將政治圖謀置於民眾生命安危之上，其冷血與自私暴露無遺，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。」

海基會 劉世芳 中國人

延伸閱讀

讀家觀點／欺壓李貞秀 寬貸劉世芳 綠營紅色雙標

大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉之三 讓兩岸人民過更好日子

聯合報社論／封殺陸配立委與抗陸雙標 賴政府失格

大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉之一 中國人不打中國人

相關新聞

何時正式開放上海遊客到金門、馬祖？陸國台辦回應了

陸方過年前宣布將開放上海市民眾到金門馬祖旅遊，目前已經1個月，但尚未見有具體公布讓民眾申請簽注等措施，而大陸國台辦4日回應表示，相關舉措正在落實，如有新進展將向社會公布。

首度回應賴總統改口稱「大陸」 陸國台辦：兩岸都是中國人、一家人

賴總統2月24日出席海基會台商春節聯誼活動時，一改先前稱呼，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，而大陸國台辦在沉寂多日後首度公開回應，表示順應大勢、順應民心才是明智之舉，大陸也重申「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

春哥侃陸／中東戰情禍福難料 北京兩會大談愛民藏深意

近期兩件大事，對全球來說，是由伊朗而彌漫至大半個中東的戰雲；對中國來說，是政治大事北京兩會（全國人大與全國政協會議）。這兩件事看似各走各路，實則內有關連。戰局輸贏，定論尚早，但戰雲密布影響已現，外部看伊朗事件影響最大的，是中國經濟和國際戰略，內部可見影響，是今年北京兩會「人民」二字分量加重。

大陸兩會登場 五關鍵詞出列

大陸全國兩會（政協、人大）將在今（4）、明（5）日陸續登場。此次全國政協新聞發言人劉結一昨（3）日在記者會上指出，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

人大將審民族團結法 內容涉兩岸融合

大陸14屆全國人大四次會議將於明（5）日開幕，會議期間預計審議「民族團結進步促進法草案」，法案主旨為鑄牢中華民族共同體意識，內容涉及深化兩岸融合，增進台胞對中華民族的歸屬感，推動弘揚中華文化等。該法還明確，境外人士如有製造民族分裂的行為，將依法追究法律責任。

戰雲密布 劉結一：陸是動盪世界穩定力量

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著中國大陸的作為，大陸全國政協會議發言人劉結一昨日表示「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」；同時重申大陸經濟長期向好趨勢沒有變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。