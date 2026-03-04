大陸兩會登場 五關鍵詞出列

大陸全國兩會（政協、人大）將在今（4）、明（5）日陸續登場。此次全國政協新聞發言人劉結一昨（3）日在記者會上指出，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

新華社旗下經濟參考報列出兩會五個經濟領域的關鍵詞，分別是「十五五開局」、「積極有為」、「投資於人」、「智能經濟」和「投融資綜合改革」。

劉結一表示，大陸經濟雖面臨老問題、新挑戰，只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動經濟破浪前行、行穩致遠。他指出，大陸全國政協委員圍繞十五五時期的經濟社會發展關鍵議題共提出提案480餘件，報送信息200餘篇。

在對外關係上，劉結一表示，海南自由貿易港全島封關是大陸堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措，強調中國始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大；他也指出，目前「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」。然而，會上並未提及涉台議題。

此外，劉結一會上宣布，今年大陸全國政協14屆4次會議將於今日在北京人民大會堂開幕，且於11日上午閉幕，會期長達七天，比往年多一天。外界認為這可能跟審議十五五規劃等議程需時較久有關。

今年兩會將對十五五規劃綱要草案審查，粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，十五五時期經濟發展的程度直接影響到2035年「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」的實現，該時期也是國際政治經濟格局深度變化期，外界關注兩會如何為十五五規劃起好步。

去年底中共中央經濟工作會議提出「積極有為的宏觀政策」。申萬宏源證券首席經濟學家趙偉預計，2026年仍將保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量；在貨幣政策上，中誠信國際研究院院長袁海霞認為，將延續適度寬鬆基調；提振消費也將成為宏觀政策發力的重要著力點。

去年寫入政府工作報告的「投資於人」政策，分析師認為，如何促進投資「見物」更「見人」，將成為今年的施政要點；在智能經濟上，有專家認為，可關注深化「AI+」融合應用，面向製造業、農業、服務業以及民生服務、城市治理等重點領域；在投融資綜合改革上，關注透過投融資綜合改革充分發揮資本市場的樞紐功能，服務好科技創新和新質生產力發展。

第一財經梳理兩會關鍵字包括「十五五規劃」、「人工智能」、「擴大內需」與「民生議題」等；上海證券報提出四大看點分別是經濟目標訂定、宏觀政策如何積極有為、擴大內需政策與發展新質生產力的著力點。