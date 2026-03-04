聽新聞
陸新法 促「增進中華民族歸屬感」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸十四屆全國人大四次會議明開幕，會議期間預計審議「民族團結進步促進法草案」，法案主旨為鑄牢中華民族共同體意識，內容涉及深化兩岸融合，增進台灣民眾對中華民族的歸屬感，推動弘揚中華文化等。該法還明確，境外人士如有製造民族分裂的行為，將依法追究法律責任。

此草案經去年八月在中共中央政治局會議研究，於去年九月、十二月經人大常委會會議進行初審、二審，但未由人大常委會直接審議通過，而是提請全國人大會議審議，凸顯其重要性。這是大陸於一九八四年制定民族區域自治法多年後，最新一部民族工作領域的綜合性法律。

根據已公布的草案二審稿內容，共有序言與七章節，全文共六十二條，其中在「構築共有精神家園」篇章裡有涉及港澳台的內容。草案規定，大陸支持香港、澳門特別行政區開展中華民族歷史、中華文化和國情教育，引導港澳特區同胞自覺維護國家主權、安全、發展利益；並指，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣民眾對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，「增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

草案還提到，堅決反對一切以民族、宗教、人權等名義對大陸進行滲透破壞、汙衊抹黑、遏制打壓的行為。並明確公民有維護國家統一、民族團結的義務；規定學校以國家通用語言文字為基本教學用語用字，但尊重少數民族語言文字的學習和使用等。

