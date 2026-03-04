聽新聞
0:00 / 0:00

戰雲密布 劉結一：陸是動盪世界穩定力量

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
大陸全國政協會議發言人劉結一昨日表示全球性挑戰更加突出，並稱大陸是動盪世界中最穩定的力量。（中新社）
大陸全國政協會議發言人劉結一昨日表示全球性挑戰更加突出，並稱大陸是動盪世界中最穩定的力量。（中新社）

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著中國大陸的作為，大陸全國政協會議發言人劉結一昨日表示「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」；同時重申大陸經濟長期向好趨勢沒有變化。

大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會昨日下午在北京人民大會堂舉行。會議發言人、前國台辦主任劉結一宣布今年大陸全國政協會議將於四日下午召開，十一日上午閉幕，會期共七日。

今年全國政協會議主要議程是聽取和審議政協常委會工作報告等；列席大陸全國人大會議，聽取並討論政府工作報告等，討論「十五五規畫綱要草案」。此外還將審議通過「政治決議」等。大陸政協會議今年延長為七天，據信與審查「十五五規畫綱要」有關，也創下疫情後第二長的紀錄，僅次於二○二三年（換屆）。

劉結一還說，當今世界，百年變局加速演進，「國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出」。大陸身體力行，堅持高舉構建人類命運共同體旗幟，宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，致力建設「持久和平、普遍安全」的世界。他聲稱大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」。他也強調大陸積極參與國際減貧合作，履行國際減貧責任，為發展中國家提供力所能及的幫助，大陸願持續為全球減貧事業作貢獻。

針對經濟議題，劉結一表示，大陸經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨起雨中成長壯大，但長期向好趨勢沒有變化。他指出，過去一年「外部環境風高浪急」，大陸經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。經濟總量邁上人民幣一四○兆元新台階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，新質生產力拔節生長。

他並提到，海南自由貿易港全島封關是大陸堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措，展示著大陸將改革開放進行到底的堅定決心，大陸「開放的大門不會關閉，只會愈開越大」。

今年政協會議開幕前記者會，議題多聚焦在大陸內部問題，包含經濟、科技發展等，並未提及兩岸議題，但提到港澳、西藏等議題。另外昨日記者會一開始，有記者喊「祝賀劉委員優秀履職獎」，劉結一點頭示意，引起側目。

劉結一

延伸閱讀

劉結一：全球性挑戰更加突出、大陸始終是「動盪世界最穩定力量」

海南全島封關 劉結一：中國開放大門只會越開越大

脫貧攻堅全面勝利 劉結一：積極參與國際減貧合作、履行國際責任

展望大陸經濟 劉結一：經濟長期向好趨勢沒有變化

相關新聞

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

美中磋商 下周巴黎會談 籌備川習會

知情人士透露，美中貿易談判代表預定三月中旬會面。這代表儘管美國對伊朗發動空襲，美國總統川普與大陸國家主席習近平的「川習會」仍按計畫推動。港媒指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

戰雲密布 劉結一：陸是動盪世界穩定力量

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著中國大陸的作為，大陸全國政協會議發言人劉結一昨日表示「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」；同時重申大陸經濟長期向好趨勢沒有變化。

陸新法 促「增進中華民族歸屬感」

大陸十四屆全國人大四次會議明開幕，會議期間預計審議「民族團結進步促進法草案」，法案主旨為鑄牢中華民族共同體意識，內容涉及深化兩岸融合，增進台灣民眾對中華民族的歸屬感，推動弘揚中華文化等。該法還明確，境外人士如有製造民族分裂的行為，將依法追究法律責任。

劉結一：全球性挑戰更加突出、大陸始終是「動盪世界最穩定力量」

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著大陸的作為，而大陸官方表示，目前「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」。

海南全島封關 劉結一：中國開放大門只會越開越大

海南自由貿易港是中國最大幅度的開放性經濟改革，全島於2025年12月18日起正式「封關」運作。大陸全國政協發言人劉結一3日在全國政協十四屆四次會議記者會上表示，自貿港封關運作是中國穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的新探索，展示著中國將改革開放進行到底的堅定決心。「中國始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。