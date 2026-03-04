戰雲密布 劉結一：陸是動盪世界穩定力量

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著中國大陸的作為，大陸全國政協會議發言人劉結一昨日表示「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」；同時重申大陸經濟長期向好趨勢沒有變化。

大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會昨日下午在北京人民大會堂舉行。會議發言人、前國台辦主任劉結一宣布今年大陸全國政協會議將於四日下午召開，十一日上午閉幕，會期共七日。

今年全國政協會議主要議程是聽取和審議政協常委會工作報告等；列席大陸全國人大會議，聽取並討論政府工作報告等，討論「十五五規畫綱要草案」。此外還將審議通過「政治決議」等。大陸政協會議今年延長為七天，據信與審查「十五五規畫綱要」有關，也創下疫情後第二長的紀錄，僅次於二○二三年（換屆）。

劉結一還說，當今世界，百年變局加速演進，「國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出」。大陸身體力行，堅持高舉構建人類命運共同體旗幟，宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，致力建設「持久和平、普遍安全」的世界。他聲稱大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」。他也強調大陸積極參與國際減貧合作，履行國際減貧責任，為發展中國家提供力所能及的幫助，大陸願持續為全球減貧事業作貢獻。

針對經濟議題，劉結一表示，大陸經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨起雨中成長壯大，但長期向好趨勢沒有變化。他指出，過去一年「外部環境風高浪急」，大陸經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。經濟總量邁上人民幣一四○兆元新台階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，新質生產力拔節生長。

他並提到，海南自由貿易港全島封關是大陸堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措，展示著大陸將改革開放進行到底的堅定決心，大陸「開放的大門不會關閉，只會愈開越大」。

今年政協會議開幕前記者會，議題多聚焦在大陸內部問題，包含經濟、科技發展等，並未提及兩岸議題，但提到港澳、西藏等議題。另外昨日記者會一開始，有記者喊「祝賀劉委員優秀履職獎」，劉結一點頭示意，引起側目。