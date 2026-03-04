聽新聞
美中磋商 下周巴黎會談 籌備川習會

聯合報／ 編譯葉亭均、記者謝守真／綜合報導
彭博報導，美中經貿官員下周末將在巴黎會面，為「川習會」預做準備。圖為美國財政部長貝森特（右）與中國大陸國務院副總理何立峰（左）去年在西班牙馬德里會談。（路透）
彭博報導，美中經貿官員下周末將在巴黎會面，為「川習會」預做準備。圖為美國財政部長貝森特（右）與中國大陸國務院副總理何立峰（左）去年在西班牙馬德里會談。（路透）

知情人士透露，美中貿易談判代表預定三月中旬會面。這代表儘管美國對伊朗發動空襲，美國總統川普與大陸國家主席習近平的「川習會」仍按計畫推動。港媒指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

大陸外交部發言人毛寧昨未證實美中貿易談判代表會面時程，僅稱「建議向中方主管部門了解」。

彭博資訊引述知情人士說法報導，美國財長貝森特與大陸副總理何立峰預計下周末在巴黎會面，討論美中元首會面後可能促成的商業協議。不過，會面時間與地點仍可能調整。

雙方可能討論的議題包括：大陸可能購買波音飛機、承諾增加採購美國黃豆，以及台灣問題。此外，美國最高法院推翻芬太尼相關關稅，其後續走向也可能列入議程。

香港南華早報指出，美中已開始探討重啟雙向投資的可能途徑，雙方對結構緊密的合資企業、授權合作模式及「智慧財產權比重較輕」的投資模式抱持興趣，以通過政治與監管審查。知情人士表示，福特汽車與大陸電池企業寧德時代於二○二三年達成的授權合作模式，可能成為範本。依據該協議，福特可取得磷酸鐵鋰電池（ＬＦＰ）技術授權，在美國工廠內使用。

另一名消息人士指，中方在談判中表達對投資保障的關切，要求美方提供明確措施，包括關稅對供應鏈零組件的影響；美方則強調「管理式貿易」或「對等原則」。該人士補充，只要投資不涉敏感領域，大陸在美投資仍受歡迎，但需調整敘事，淡化美國社會普遍存在的「中國威脅論」氛圍。

上周末，美國對伊朗發動空襲並擊斃其最高領袖哈米尼，使美中緊張關係升溫，為川習會增添變數。大陸外交部長王毅表明，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受。此外，在川普政府一月「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛後，中方也譴責美方動武行為。

紐約時報分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美國支持的襲擊，使本已脆弱的美中關係面臨新考驗。北京仍可能考慮取消或延後大陸國家主席習近平、美國總統川普預定今年稍晚的會晤，以就華府對伊朗動武表達不滿。

川普預定三月卅一日至四月二日訪陸並與習近平會面，若成行，將是他自二○一七年訪中以來，首度再有美國總統到訪。美方已宣布上述日期，但北京尚未證實。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

知情人士透露，美中貿易談判代表預定三月中旬會面。這代表儘管美國對伊朗發動空襲，美國總統川普與大陸國家主席習近平的「川習會」仍按計畫推動。港媒指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

戰雲密布 劉結一：陸是動盪世界穩定力量

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著中國大陸的作為，大陸全國政協會議發言人劉結一昨日表示「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」；同時重申大陸經濟長期向好趨勢沒有變化。

陸新法 促「增進中華民族歸屬感」

大陸十四屆全國人大四次會議明開幕，會議期間預計審議「民族團結進步促進法草案」，法案主旨為鑄牢中華民族共同體意識，內容涉及深化兩岸融合，增進台灣民眾對中華民族的歸屬感，推動弘揚中華文化等。該法還明確，境外人士如有製造民族分裂的行為，將依法追究法律責任。

海南全島封關 劉結一：中國開放大門只會越開越大

海南自由貿易港是中國最大幅度的開放性經濟改革，全島於2025年12月18日起正式「封關」運作。大陸全國政協發言人劉結一3日在全國政協十四屆四次會議記者會上表示，自貿港封關運作是中國穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的新探索，展示著中國將改革開放進行到底的堅定決心。「中國始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大。」

