劉結一：全球性挑戰更加突出、大陸始終是「動盪世界最穩定力量」

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會3日下午舉行，劉結一作為發言人，形容現在世界局勢「全球性挑戰更加突出」。記者廖士鋒／攝影
大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會3日下午舉行，劉結一作為發言人，形容現在世界局勢「全球性挑戰更加突出」。記者廖士鋒／攝影

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著大陸的作為，而大陸官方表示，目前「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」。

大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會3日下午在北京人民大會堂舉行，大會發言人劉結一針對大陸「大國外交」相關話題，進行回應。

劉結一說，當今世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出。大陸身體力行，堅持高舉構建人類命運共同體旗幟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推進高質量共建「一帶一路」，宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，致力建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

他表示，大陸堅持推動高質量發展和擴大高水平對外開放，既發展自身又造福世界，「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」。

劉結一稱，廣泛開展對外交往，是大陸全國政協一項重要任務。大陸全國政協主席會議成員率團訪問十多個亞非拉國家，全國政協接待十餘批外國朋友訪陸，舉辦2025年中國經濟社會論壇、第20次中歐圓桌會議，邀請100餘位外國朋友參加「進政協」活動，深化同民間友好人士、知名智庫專家等對話交流。「在交流交往中，大家共同深化了對人類前途命運的思考，認為解決當今世界難題要有遠見和擔當，中國提出的重要理念和方案，為各國攜手建設更加美好的世界提供了理念指引、注入了強勁動力」。

他指出，大陸全國政協將繼續加強同各國朋友溝通聯繫，傳遞理念力量，匯聚合作共識，助力共建人類命運共同體。

一帶一路 劉結一

相關新聞

「和平委員會秒變厭惡和平」 陸官媒發影片諷美以攻伊

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

解放軍再發聲：暗戰無聲 籲「每個人」提高警惕防滲透

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及大陸國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

美國聯手以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並擊斃包含伊朗最高領袖哈米尼等在內的多名高層，中東局勢急遽升溫。對此，上海合作組織3日就伊朗局勢發聲明，強調必須確保伊朗國家主權、安全與領土完整，並呼籲透過對話化解衝突。

上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

海南全島封關 劉結一：中國開放大門只會越開越大

海南自由貿易港是中國最大幅度的開放性經濟改革，全島於2025年12月18日起正式「封關」運作。大陸全國政協發言人劉結一3日在全國政協十四屆四次會議記者會上表示，自貿港封關運作是中國穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的新探索，展示著中國將改革開放進行到底的堅定決心。「中國始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大。」

