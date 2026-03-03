劉結一：全球性挑戰更加突出、大陸始終是「動盪世界最穩定力量」

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著大陸的作為，而大陸官方表示，目前「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」。

大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會3日下午在北京人民大會堂舉行，大會發言人劉結一針對大陸「大國外交」相關話題，進行回應。

劉結一說，當今世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出。大陸身體力行，堅持高舉構建人類命運共同體旗幟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推進高質量共建「一帶一路」，宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，致力建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

他表示，大陸堅持推動高質量發展和擴大高水平對外開放，既發展自身又造福世界，「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」。

劉結一稱，廣泛開展對外交往，是大陸全國政協一項重要任務。大陸全國政協主席會議成員率團訪問十多個亞非拉國家，全國政協接待十餘批外國朋友訪陸，舉辦2025年中國經濟社會論壇、第20次中歐圓桌會議，邀請100餘位外國朋友參加「進政協」活動，深化同民間友好人士、知名智庫專家等對話交流。「在交流交往中，大家共同深化了對人類前途命運的思考，認為解決當今世界難題要有遠見和擔當，中國提出的重要理念和方案，為各國攜手建設更加美好的世界提供了理念指引、注入了強勁動力」。

他指出，大陸全國政協將繼續加強同各國朋友溝通聯繫，傳遞理念力量，匯聚合作共識，助力共建人類命運共同體。