海南全島封關 劉結一：中國開放大門只會越開越大

海南自由貿易港是中國最大幅度的開放性經濟改革，全島於2025年12月18日起正式「封關」運作。大陸全國政協發言人劉結一3日在全國政協十四屆四次會議記者會上表示，自貿港封關運作是中國穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的新探索，展示著中國將改革開放進行到底的堅定決心。「中國始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大。」

劉結一表示，海南自由貿易港全島封關是大陸堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。封關後的海南自貿港，貿易自由化便利化水平明顯提升，與國際的聯繫更加便捷。春節假期，海南離島免稅購物金額較去年春節增長30.8%，免簽入境外籍旅客增長75.6%，物暢其流、人享其行成效明顯。

至於大陸全國政協在自貿港封關議題上扮演的角色，劉結一稱，過去一年，政協為擴大高水平對外開放積極議政建言、凝心聚力，體現在幾方面：

一、圍繞建設更高水平開放型經濟新體制、健全對外投資管理服務體系、西部陸海新通道建設等，深入考察調研，形成高質量研究報告，為推動外貿提質增效、暢通國內國際雙循環提供決策參考； 二、邀請外國智庫、機構代表團訪華，增進其對中國式現代化的了解認知，讓世界看到與中國合作的廣闊空間； 三、委員們在對外交往活動中，交流分享中外合作共贏、彼此成就故事，助力擴大中國開放合作、互惠互利的全球「朋友圈」。