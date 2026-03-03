脫貧攻堅全面勝利 劉結一：積極參與國際減貧合作、履行國際責任

在美國與以色列襲擊伊朗，導致中東戰火紛擾之際，大陸官方強調自身積極參與國際減貧合作、履行國際減貧責任，同時表態，願意同世界各國攜手擺脫貧困，持續為全球減貧事業作貢獻。

大陸全國政協十四屆四次會議新聞發布會3日下午在北京人民大會堂舉行，大會發言人劉結一面對幾內亞記者提問關於減貧問題時，做出上述回應。

劉結一指出，2020年，大陸脫貧攻堅的全面勝利，歷史性解決困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題，「創造出彪炳史冊的人間奇跡」。國際社會予以高度讚譽，稱讚大陸為全球減貧作出最大貢獻，樹立令人鼓舞的榜樣。五年來，大陸脫貧地區縣縣通高速，村村通公路，網路信號全覆蓋，山鄉巨變，換了人間，「牢牢守住不發生規模性返貧致貧底線」。

他強調，大陸脫貧攻堅成果經受住了實踐和歷史的檢驗，向世界有力證明，貧困並非不可戰勝。他指出，大陸是國際減貧事業的堅定宣導者、推動者和貢獻者，積極參與國際減貧合作，履行國際減貧責任，為發展中國家提供力所能及的幫助。

他舉例指，大陸與150多國、數十個國際組織簽署共建「一帶一路」合作文件，一大批標誌性項目落地生根，促進當地經濟發展、創造了大量就業機會。在亞非歐地區國家設立30多個魯班工坊，非洲地區就有17個，為當地培養了經濟社會發展所需的技術技能人才。在100多個國家推廣菌草技術，幫扶貧困民眾脫貧致富。邀請一些發展中國家相關人員到大陸體驗新農村建設，交流鄉村治理、產業發展等領域的成功經驗與有效做法，為其探索符合本國國情的減貧之路提供參考。

劉結一稱，減貧是世界難題、千年難題。大陸願意同世界各國攜手共建「擺脫貧困、共同發展的人類命運共同體」，持續為全球減貧事業作貢獻。