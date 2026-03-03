快訊

川普訪赴陸前 港媒：中美啟動雙向投資談判或成少數成果

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港英文媒體《南華早報》3日報導指，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。圖為2025年10月30日，川普（左）與大陸國家主席習近平在韓國釜山會晤。 美聯社
香港英文媒體《南華早報》3日報導指，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。圖為2025年10月30日，川普（左）與大陸國家主席習近平在韓國釜山會晤。 美聯社

在距離中美元首會面僅剩一個月之際，美國與大陸高層貿易談判代表預計於3月中旬會面，為美國總統川普與大陸國家主席習近平的預定峰會做準備。香港英文媒體《南華早報》3日報導指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

路透指出，中美雙方將於巴黎舉行會談，討論可能促成領導人會晤的商業協議，包括大陸對波音飛機及美國大豆的採購承諾，以及美方此前對芬太尼進口徵收關稅的未來走向。彭博則引述知情人士稱，討論內容可能包括大陸或購買波音飛機、採購美國大豆的承諾以及台灣問題等，但會談的時間和地點仍有調整可能。

《南華早報》提到，北京與華盛頓已開始探討重啟雙向投資的可能途徑，雙方對結構緊密的合資企業、授權合作模式及「智慧財產權負擔較輕」的投資模式（Intellectual property-light model）均抱持興趣，以通過政治與監管審查。知情人士表示，福特汽車與大陸電池企業寧德時代於2023年達成的授權合作模式，可能成為參考範本。依據該協議，福特可取得磷酸鐵鋰電池（LFP）技術授權，在美國工廠內使用。

此外，另一名消息人士指出，中方在談判中表達對投資保障的關切，要求美方提供明確措施，包括關稅對供應鏈零組件及投入品的影響；美方則強調「管理式貿易」或「對等原則」。該人士補充，只要投資不涉及敏感領域，大陸在美投資仍受歡迎，但需調整敘事，淡化美國社會普遍存在的「中國威脅論」氛圍。

另，路透提到，此次談判也將涵蓋大陸採購波音飛機及美國大豆的承諾。大陸買家自去年10月起重新開始預訂美國大豆，被分析為善意舉措，大陸正密切關注美方是否會重新啟動最高法院撤銷的芬太尼關稅措施。

據悉，美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰料將於下周在巴黎會面，討論領導人峰會可能促成的商業協議。美國白宮官員早前曾表示，川普將於3月31日至4月2日訪華，而大陸方面尚未官方宣布具體時間。

「和平委員會秒變厭惡和平」 陸官媒發影片諷美以攻伊

美國與以色列2月28日發動近年來對伊朗最大規模的攻擊，除擊斃伊朗最高領導人哈米尼外，還擊沉11艘伊朗軍艦等目標。針對此事件，新華社2日在海外發布題為「和平委員會秒變厭惡和平」的「創意影片」，批評美方行動與宣稱的對比，並指其口頭上維護和平，實則是厭惡和平、破壞和平，引起各界關注。

解放軍再發聲：暗戰無聲 籲「每個人」提高警惕防滲透

美國聯手以色列於2月28日對伊朗展開大規模作戰行動，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領後。繼2月28日後，中共解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》3月2日晚再發布題為「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」的訊息指出，「暗戰無聲」已成當前安全形勢的真實寫照，提醒社會各界須提高警惕；文中並提及大陸國家安全部近期頻繁公布滲透與策反案例，強調防範風險需從個人做起。

上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

美國聯手以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並擊斃包含伊朗最高領袖哈米尼等在內的多名高層，中東局勢急遽升溫。對此，上海合作組織3日就伊朗局勢發聲明，強調必須確保伊朗國家主權、安全與領土完整，並呼籲透過對話化解衝突。

上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

劉結一：全球性挑戰更加突出、大陸始終是「動盪世界最穩定力量」

中東戰火蔓延之際，各國都在盯著大陸的作為，而大陸官方表示，目前「全球性挑戰更加突出」，大陸「始終是動盪世界中最穩定、最可靠、最積極的力量」。

海南全島封關 劉結一：中國開放大門只會越開越大

海南自由貿易港是中國最大幅度的開放性經濟改革，全島於2025年12月18日起正式「封關」運作。大陸全國政協發言人劉結一3日在全國政協十四屆四次會議記者會上表示，自貿港封關運作是中國穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的新探索，展示著中國將改革開放進行到底的堅定決心。「中國始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大。」

