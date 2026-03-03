川普訪赴陸前 港媒：中美啟動雙向投資談判或成少數成果

在距離中美元首會面僅剩一個月之際，美國與大陸高層貿易談判代表預計於3月中旬會面，為美國總統川普與大陸國家主席習近平的預定峰會做準備。香港英文媒體《南華早報》3日報導指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪陸期間少數可對外公布的成果之一。

路透指出，中美雙方將於巴黎舉行會談，討論可能促成領導人會晤的商業協議，包括大陸對波音飛機及美國大豆的採購承諾，以及美方此前對芬太尼進口徵收關稅的未來走向。彭博則引述知情人士稱，討論內容可能包括大陸或購買波音飛機、採購美國大豆的承諾以及台灣問題等，但會談的時間和地點仍有調整可能。

《南華早報》提到，北京與華盛頓已開始探討重啟雙向投資的可能途徑，雙方對結構緊密的合資企業、授權合作模式及「智慧財產權負擔較輕」的投資模式（Intellectual property-light model）均抱持興趣，以通過政治與監管審查。知情人士表示，福特汽車與大陸電池企業寧德時代於2023年達成的授權合作模式，可能成為參考範本。依據該協議，福特可取得磷酸鐵鋰電池（LFP）技術授權，在美國工廠內使用。

此外，另一名消息人士指出，中方在談判中表達對投資保障的關切，要求美方提供明確措施，包括關稅對供應鏈零組件及投入品的影響；美方則強調「管理式貿易」或「對等原則」。該人士補充，只要投資不涉及敏感領域，大陸在美投資仍受歡迎，但需調整敘事，淡化美國社會普遍存在的「中國威脅論」氛圍。

另，路透提到，此次談判也將涵蓋大陸採購波音飛機及美國大豆的承諾。大陸買家自去年10月起重新開始預訂美國大豆，被分析為善意舉措，大陸正密切關注美方是否會重新啟動最高法院撤銷的芬太尼關稅措施。

據悉，美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰料將於下周在巴黎會面，討論領導人峰會可能促成的商業協議。美國白宮官員早前曾表示，川普將於3月31日至4月2日訪華，而大陸方面尚未官方宣布具體時間。