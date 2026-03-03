快訊

共軍全面啟用預備役人員證 專家：便於戰時徵召參戰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國國防大學聯合作戰學院教授張耀奎表示，共解放軍自3月起，全面製發啟用《中國人民解放軍預備役人員證》，以證明預備役人員身份並取代原有《預備役軍官證》，這將便於預備人員像軍人一樣，在戰時能「隨時響應徵召、聽令參戰、決戰決勝」。圖／取自央視軍事微信公眾號
中國國防大學聯合作戰學院教授張耀奎表示,共解放軍自3月起,全面製發啟用《中國人民解放軍預備役人員證》,以證明預備役人員身份並取代原有《預備役軍官證》,這將便於預備人員像軍人一樣,在戰時能「隨時響應徵召、聽令參戰、決戰決勝」。圖/取自央視軍事微信公眾號

經中共中央軍委批准，中共解放軍自2026年3月1日起，全面製發啟用《中國人民解放軍預備役人員證》，以證明預備役人員身分並取代原有《預備役軍官證》。專家指出，此舉不僅便於預備役人員平時參加軍事訓練、執行戰備勤務與非戰爭軍事任務，也有助於戰時應召參戰，預備人員作為預備役部隊的主體成員，也應像軍人一樣，「隨時響應徵召、聽令參戰、決戰決勝」。

央視軍事指出，《預備役人員證》為本芯證件式樣，具備較高防偽性和通識度，證件號碼由系統生成的唯一身分號碼構成。在《預備役人員證》頒布實行後，《中國人民解放軍預備役軍官證》即行廢止。

報導提到，預備役人員最顯著的一個特點，就是擁有「亦兵亦民」的雙重身分。他們平常活躍在社會各行各業，是普通勞動者；一旦國家需要，就要穿上軍裝，履行軍人的職責。

中國國防大學聯合作戰學院教授張耀奎表示，它便於預備役人員戰時應召參戰，平時被召集參加軍事訓練、擔負戰備勤務、執行非戰爭軍事行動任務，也便於依法享受福利待遇、撫恤優待。重要功能還包括區別預備役人員與現役軍人、文職人員及民兵，強化服役意識與身分認同。

報導引述專家強調，基於此特殊屬性，國家專門立法保障其權益。張耀奎表示，當前預備役部隊不再是「後備力量」，而是共軍的重要組成部分，由黨中央、中央軍委集中統一領導，是現役部隊的有效補充。

另，央視軍事提到，預備役人員享有的津貼補助包括服役津貼、任務津貼和相關補助，其中服役津貼包含按月發放的基本津貼和年度考核結果的一次性增發津貼。地方工作單位應保持其原有工資、獎金、福利和保險等待遇。

張耀奎指出，成為預備役人員需符合政治、年齡、體格等要求，年齡原則上須低於法律規定各銜級服預備役最高年齡4歲以上，備戰急需或特殊崗位可放寬，並具備專業技能或管理能力。來源包括符合條件的退役軍人及地方專業技能人才。入役流程以部隊需求為主，完成預備役登記後，經部隊與省軍區或兵役機關依年度選拔計畫，完成宣傳、預選、體檢、政治考核及授銜等步驟。

張耀奎稱，整套流程的設計，就是為了確保預備役力量在關鍵時刻能「拉得出、上得去、打得贏」。作為軍人只有兩種狀態：打仗和準備打仗，預備人員作為預備役部隊的主體成員，也應像軍人一樣，「隨時響應徵召、聽令參戰、決戰決勝」。

央視軍事指出，經中共中央軍委批准，中共解放軍自2026年3月1日起，全面製發啟用《中國人民解放軍預備役人員證》，以證明預備役人員身份並取代原有《預備役軍官證》。圖／取自央視軍事微信公眾號
央視軍事指出,經中共中央軍委批准,中共解放軍自2026年3月1日起,全面製發啟用《中國人民解放軍預備役人員證》,以證明預備役人員身份並取代原有《預備役軍官證》。圖/取自央視軍事微信公眾號

